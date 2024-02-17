Samanyolu Haber /Gündem / İnce'nin İstanbul adayı belli oldu /17 Şubat 2024 12:59

İnce'nin İstanbul adayı belli oldu

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, partisinin İstanbul adayını açıkladı. Memleket Partisi'nin İstanbul adayo Berk Hacıgüzeller oldu.

SHABER3.COM

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayını açıkladı.

Memleket Partisi’nin İstanbul adayı Berk Hacıgüzeller oldu.

Memleket Partisi lideri İnce, geçen haftalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıklamıştı. İnce, daha sonra iki parti arasında yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle İmamoğlu'nu destekleme kararından vazgeçti.

BERK HACIGÜZELLER KİMDİR?
8 Kasım 1966 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini ve Marmara Üniversitesi "yönetim ve organizasyon" dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Westminster Üniversitesi'nde Uluslararası İşletmecilik ve Londra Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk alanlarında yüksek lisans çalışmaları yapmıştır.

Ernst & Young Uluslararası Bağımsız Denetim şirketinde çalışma hayatına başlayarak uluslararası denetim ve yönetim prensipleri kapsamında kamu ve özel sektör kurumlarında denetim faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Daha sonra değişik sektörlerde faaliyet gösteren uluslararası şirketlerde Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerinde bulunmuştur.

Serbest mali müşavirlik, yatırım yönetimi ve kurumsal yönetim danışmanlığı yapmakta olup, Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetçisidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu eğitimlerinin yanı sıra üniversitede "stratejik marka yönetimi" yüksek lisans programında "küreselleşme" dersi vermektedir.

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi üyesidir. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde 2012 - 2018 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği ve icra kurulu başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan Berk Hacıgüzeller, evli ve 1 çocuk babasıdır.
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