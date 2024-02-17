Vatandaştan ekonomiye kırık not: Yüzde 62,8 memnun değil!

ASAL Araştırma Şirketi, Ocak 2024'te yaptığı "Bu pazar bir seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" diye sorduğu anketinin sonucunu paylaştı. Şirketin anketinde AKP ilk sırada yer aldı.







CHP ikinci parti olurken; MHP üçüncü sırada yer aldı.





Öte yandan iktidarın ekonomi politikalarını başarısız bulanların oranı yüzde 62,8'e yükseldi.







Yerel seçimlere kısa bir süre kala, hangi partinin yüzde kaç oy alacağı da merak ediliyor. Anket şirketlerinin en doğru tahmin için yarıştığı günlerde, Asal Araştırma bir genel seçim anketi sonucu paylaştı.





Ankette katılımcılara, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anketin sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle oldu:





AKP: Yüzde 34.8

CHP: Yüzde 23.2

MHP: Yüzde 9,7

DEM Parti: Yüzde 9.4

İYİ Parti: Yüzde 8.5

Yeniden Refaf Partisi: Yüzde 4.8

Zafer Partisi: Yüzde 3.7

TİP: Yüzde 2.1

Memleket Partisi: Yüzde 0.8

Diğer partiler: Yüzde 3.0





Ankette seçmene "Özellikle son 2 yılda yaşanan ekonomik gelişmeler sizi nasıl etkiledi?" sorusu da yöneltildi. Ankete göre halkın büyük çoğunluğu ekonomik gelişmelerden sonra daha da kötüye gitti.





Katılımcıların "Ekonomik gelişmeler sizi nasıl etkiledi?" sorusuna verdikleri yanıt şöyle:





Ekonomik olarak daha kötü durumdayım: %48,9

Kendimi/ailemi geçindiremedim: %23,6

Hiç etkilenmedim/hatta para kazandım: %8,2

İşsiz kaldım: %5,1

Diğer: %7,7

Fikrim yok: %6,5





YÜZDE 62, HÜKÜMETİN EKONOMİ POLİTİKALARINI BAŞARISIZ BULUYOR

Ankette sorulan bir diğer soru ise "Genel olarak değerlendirdiğinizde, hükümetin ekonomi politikalarını ne derecede başarılı buluyorsunuz?" oldu.





Seçmenin hükümetin politikalarına dair değerlendirmesi şöyle:





Başarılı: %18,5

Başarısız: %62,8

Kısmen başarılı: %10,2

Cevap yok: %8,5



