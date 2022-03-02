Samanyolu Haber /Gündem / İndirim bir gün sürdü: Motorine 1.51 lira zam /02 Mart 2022 17:14

İndirim bir gün sürdü: Motorine 1.51 lira zam

Hükumet, 1 Mart’tan itibaren geçerli olmak üzere motorinde 96 kuruş, benzinde ise 23 kuruş indirim yaptı. İndirimin üzerinden bir gün geçmeden yeni zam haberi geldi. Bugün geceden itibaren benzine 88 kuruş, motorine 1 lira 51 kuruş zam geliyor.

SHABER3.COM

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası artan petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt fiyatlarına yeni zam geliyor. Sektör kaynaklarına göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre başına benzinde 88 kuruş, motorinde 1,51 TL zam bekleniyor.

LİTRE FİYATI 18 LİRAYA YAKLAŞACAK
Zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul’da 16,55 TL’den 17,43 TL’ye, Ankara’da 16,65 TL’den 17,53 TL’ye, İzmir’de 16,67 TL’den 17,55 TL’ye yükselecek. Zam sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul’da 16,05 TL’den 17,56 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 16,16 TL’den 17,67 TL’ye çıkacak.

ZAMLAR OTOMATİĞE BAĞLANDI
Son olarak, LPG’ye 1 Mart’ta 33 kuruş, 2 Mart’ta 61 kuruş zam gelmişti. Artan tepkiler nedeniyle 1 Mart’ta motorinde 96 kuruş, benzinde 23 kuruş indirim yapılmıştı. 1 Mart’ta benzinin ÖTV’si litre başına 49 kuruş artırılmıştı. 26 Şubat’ta ise benzinde 1,61 TL, motorinde 1,51 TL’lik tarihi zamlar yapılmıştı.

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