İngiliz Bankadan Türkiye için seçim, faiz ve enflasyon senaryoları

HSBC Orta-Doğu Avrupa, Ortadoğu, Afrika Ekonomisti Melis Metiner, Türkiye ile ilgili bir rapor kaleme aldı.





Rapora göre, seçimlerden sonra politikada büyük bir değişiklik öngörmeyen HSBC Türkiye ile ilgili makro ekonomik tahminlerinde değişikliğe gitti.





HSBC, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 47,9'dan yüzde 49,4 seviyesine yükseltti. 2025 enflasyon beklentisi ise yüzde 29 seviyesinde kaldı.





RAPORDAN ÖNE ÇIKANLAR

Metiner tarafından kaleme alınan rapordan önce çıkanlar şöyle:





* Yerel seçimlerden sonra Türkiye'de büyük bir politika değişikliği beklemiyoruz.





* Ekonomiyi yumuşak bir inişle dengelemek öncelik olacak, bu nedenle dengesizliklerin düzelmesi yavaş bir şekilde gerçekleşecek.





* Daha sıkı bir politika, ekonominin daha hızlı soğutulmasına yardımcı olabilir, ancak daha kademeli bir yaklaşım bekliyoruz.





SEÇİMLERDEN SONRA NE OLACAK?

* 31 Mart'ta Türkiye'de yapılacak yerel seçimlerde üç büyük şehir olan İstanbul, Ankara ve İzmir şu anda ana muhalefet partisi CHP tarafından kontrol ediliyor. Anketler, İstanbul'da CHP ve AKP arasında yakın bir yarış olduğunu, Ankara ve İzmir'de muhalefetin önde olduğunu gösteriyor.

* Yerel seçimlerden AKP güçlü çıkarsa, politika yapıcılara daha iddialı bir istikrar programı için alan açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Türk politika yapıcıların son yorumları, bir numaralı önceliklerinin 'ekonomiyi yumuşak bir zemine oturtmak' olduğunu gösteriyor. Büyümenin desteklenmesinin de seçimler bittikten sonra da önemli bir husus olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.







FAİZ, ENFLASYON VE BÜYÜME TAHMİNLERİ * 2024-2025 GSYİH büyüme tahminlerimizi sırayla yıllık yüzde 2,5 ve yüzde 3,5'ten yüzde 3,1 ve yüzde 3,6'ya yükseltiyoruz. * 2024 yıl sonu senelik enflasyon tahminimizi yüzde 47,9'dan yüzde 49,4'e yükseltiyoruz. 2025 sonu tahminimiz ise yüzde 29'da sabit kaldı.

* Temel faiz oranının bu yıl yüzde 45'te kalmasını bekliyoruz ancak senaryomuzdaki riskler hâlâ daha fazla artışa alan bırakıyor. Enflasyon tahminlerimiz göz önüne alındığında, sadece 2025'in ilk çeyreğinden itibaren faiz indirimi için alan görüyoruz.

* 2024-2025'te ortalama 30 milyar dolar cari açık bekliyoruz. Bu da GSYİH'nın yüzde 2,5'ine denk geliyor. Geçen yılki politika değişikliklerinden sonra finansmanın net bir iyileşmesi olmuş olmasına rağmen riskler devam ediyor.

* Bu yıl daha küçük bir mali açık bekliyoruz.. Bununla birlikte, yerel seçimlerden sonra vergi artışları, harcama kısıtlaması veya her ikisi yoluyla önemli bir mali konsolidasyon görmeyi beklemiyoruz.









