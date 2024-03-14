Samanyolu Haber /Gündem / Yabancıya konut satışlarında düşüş devam ediyor. /14 Mart 2024 12:31

Yabancıya konut satışlarında düşüş devam ediyor.

Yabancıya konut satışları şubatta son 33 ayın dibini gördü. Pandemi dönemi hariç bakıldığında ise 59 ayın en düşük seviyesi görüldü. Savaş sonrası Türkiye'ye akın eden Ruslar da 31 ay sonra ilk kez 400 konutun altına düştü.

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Yabancıya konut satışı 33 ayın dibinde


TÜİK'in bugün açıkladığı verilere göre, Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları 2024 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,9 azalarak 1846 adete geriledi.

Şubatta yabancıya konut satışında, son 33 ayın en düşük rakamı görülmüş oldu. Pandemi dönemi hariç bırakıldığında ise yabancıya konut satışlarında 59 ayın dibi görüldü. 

Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,0 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 691 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 659 konut satışı ile Antalya ve 151 konut satışı ile Mersin izledi

Yabancılara yapılan konut satışları 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,0 azalarak 3 bin 907 oldu.

Şubat ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 395 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 200 konut ile İran, 112 konut ile Irak ve 105 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.


RUSLARDA 31 AYIN EN DÜŞÜĞÜ
Rusya Federasyonu vatandaşlarının Türkiye'de aldıkları konut sayısı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,6 oranında düşüşle 395 adet oldu ve 31 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Şubat 2022'de Ukrayna savaşının başlamasının ardından Türkiye'ye akın eden Ruslar, Aralık 2022'de Türkiye'de 2 bin 403 konut alarak rekora imza atmıştı. 

Rusların Türkiye'de aldığı konut sayısı şubatta, 31 ay sonra ilk kez 400'ün altını görmüş oldu.

NEDEN DÜŞÜYOR?
Türkiye'de konutların dolar bazında çok yüksek seviyelere yükselmesi, yerlilerle birlikte yabancılarda da satış sayılarının düşmesini beraberinde getiriyor.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin yarattığı korku da yabancıların Türkiye'de konut alımlarını azaltan bir faktör. 

Yabancıya vatandaşlıkta taşınmaz fiyatının 400 bin dolara yükseltilmesinin, ikamet izni için alacakları taşınmazlarda alt sınırın 75 bin dolardan 200 bin dolara çıkartılmasının ve yabancıya satışta gayrimenkul değerlemelerinde oluşan rantın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından incelemeye alınmasının da yabancı talebindeki düşüşte etkili olduğu belirtiliyor.
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