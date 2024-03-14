Yabancıya konut satışlarında düşüş devam ediyor.

Yabancıya konut satışı 33 ayın dibinde



TÜİK'in bugün açıkladığı verilere göre, Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları 2024 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,9 azalarak 1846 adete geriledi.

Şubatta yabancıya konut satışında, son 33 ayın en düşük rakamı görülmüş oldu. Pandemi dönemi hariç bırakıldığında ise yabancıya konut satışlarında 59 ayın dibi görüldü.

Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,0 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 691 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 659 konut satışı ile Antalya ve 151 konut satışı ile Mersin izledi





Yabancılara yapılan konut satışları 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,0 azalarak 3 bin 907 oldu.





Şubat ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 395 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 200 konut ile İran, 112 konut ile Irak ve 105 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.