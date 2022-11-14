Samanyolu Haber /Gündem / İngiliz medyası kıyafete dikkat çekti /14 Kasım 2022 15:09

İngiliz medyası kıyafete dikkat çekti

İstanbul'un kalbi Taksim'deki İstiklal Caddesi'ne bombalı saldırı ile ilgili gözaltına alınan Suriyeli Ahlam Albashir ile ilgili dikkat çekici bir detaya İngiliz tabloid medyası ışık tuttu.

İngiliz medyası kıyafete dikkat çekti

Taksim’deki İstiklal Caddesi’ne bombalı saldırı düzenledikten sonra sabaha karşı yapılan operasyonla yaka paça gözaltına alınan Suriyeli terörist Ahlam Albashir ile ilgili bir detaya İngiliz tabloid gazeteleri dikkat çekti.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mirror, Albashir’in gözaltına alınırken üzerinde olan kapüşonlu, mor ve üzerinde “New York” yazan kıyafetine dikkat çekti. Gazete yaka paça gözaltına alınan Albashir’in üzerindeki kıyafetin bir benzerini 2005’te Londra’yı kana bulamaya çalışan bir terörist tarafından da giyildiğini hatırlattı.


Daily Mirror’ın haberinde, “Kadın terörist üzerinde New York yazan mor bir kapüşonlu kazak giyiyordu. Bu kıyafet 21 Temmuz 2005’te Londra metrosunda bombalı saldırı düzenleme girişiminde bulunan Remzi Muhammed’in giydiği ve üzerinde ‘New York’ yazan siyah sweatshirt’e benziyor” ifadesi kullanıldı.


2005 yılında İngiltere’nin başkenti Londra’daki metro istasyonlarına ve sivillere yönelik bombalı saldırı girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bu saldırıdan haftalar önce 7 Temmuz 2005’te Londra’da benzer bir saldırı gerçekleşmiş ve El-Kaide’nin üstlendiği bu saldırılarda 52 kişi yaşamını yitirmiş, 784 kişi ise yaralanmıştı.
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