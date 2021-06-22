İngiliz Yüksek Mahkemesi’nden Türkiye ile ilgili karar

İngiliz Yüksek Mahkemesi, Türkiye’de çifte cinayetten aranan ve PKK terör örgütü destekçisi olduğu iddia edilen Özgür Tanış isimli bir Türk vatandaşının adil yargılanmayacağı gerekçesiyle iade edilemeyeceğine hükmetti.





Karar sonrası konuşan Tanış’ın avukatı Ali Has, Türkiye’de PKK destekçisi olmakla suçlanan herhangi biri için adil yargılanmanın olamayacağını ifade etti.





Has, “Dolayısıyla, Yüksek Mahkeme’nin bu sabah verdiği karar, Türkiye’nin insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı duymadığına dair siciline bir başka kanıttır” dedi.





ÖZGÜR TANIŞ HAKKINDAKİ DAVA SÜRECİ

Özgür Tanış, 1997 yılı Ekim ayında bir otoyolda insanları silah zoruyla soymak ve Nisan 1999’da PKK terör örgütünün “aktif bir üyesi” olarak iki kişiyi boğarak öldürmek iddiasıyla Türkiye tarafından aranıyordu.





Güney Londra’da yaşayan 45 yaşındaki Tanış ise davalarda yanlış şekilde suçlandığını belirterek Türkiye’de terörle mücadele polisi tarafından “ayrılıkçı faaliyetlere” katıldığı için işkence gördükten sonra İngiltere’ye ilk kez 1998’in sonlarında geldiğini söyledi.





Türkiye, Mayıs 2019’da Tanış’ın iadesini talep etti ancak avukatları İngiltere’deki mahkemelerde Kürt olan müvekkillerinin PKK’ya verdiği destek konusunda Türkiye’de adil yargılanamayacağını iddia etti.





Türkiye’deki insan hakları konusunda uzman Profesör Bill Bowring, davada yaptığı açıklamalarda, Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişimi sonrası binlerce avukat ve hakimin kovulduğunu ve ardından tutuklandığını belirterek, Tanış’ın Türkiye’ye iade edilmesi durumunda ‘adil bir yargılanma’ ihtimalinin ‘çok uzak’ olduğunu ifade etti.





Westminster Sulh Ceza Mahkemesi, geçen yıl Ekim ayında Tanış’ın Türkiye’ye iade edilmemesi gerektiğine karar vermişti.





Mahkeme Yargıcı John Zani, Tanış’ın Türkiye’de uzun süreli hücre hapsinde tutulma riski bulunduğunu belirterek, bu durumun insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele teşkil edeceğine karar verdi. Ancak Türkiye karara İngiliz Yüksek Mahkemesi’nde itiraz etti.