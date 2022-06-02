Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere 2. Elizabeth'in 70. yılını kutluyor /02 Haziran 2022 17:09

İngiltere 2. Elizabeth'in 70. yılını kutluyor

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılına (Platin Yıl Dönümü) ilişkin törenler, doğumu günü kutlamasıyla başladı.

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Etkinlik öncesi binlerce kişi, Buckingham Sarayı önünde toplandı. Birleşik Krallık bayrakları ile Kraliçe'nin posterlerini taşıyan İngilizler, önce 4 günlük şenliklerin başlangıcı olan Doğum Günü Geçit Töreni'ni izledi.

Geçit törenine 96 yaşındaki Kraliçe katılmazken, Kraliyet ailesinin diğer üyeleri kendilerini taşıyan araçlardan halkı selamladı.

Etkinlik, askeri geçit töreniyle devam etti. Kraliçe 2. Elizabeth de tören sonrası dönen askerleri selamlamak için Buckingham Sarayı balkonuna çıktı.

Kutlamalar sırasında Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait uçaklar, bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Kraliçe, bir kez daha balkona çıkarak gösteri uçuşunu izledi. Kraliçe'ye balkonda tahtın varisi Prens Charles ve eşi Camilla ile Prens William, eşi Kate ve çocukları da eşlik etti.

Ancak balkonda Kraliyet'teki görevlerinden ayılan Sussex Dükü Prens Harry, eşi Düşes Meghan Markle ve adı bir cinsel taciz skandalına karışan Kraliçe'nin oğlu York Dükü Prens Andrew yer almadı. Kutlamalar için yaşadıkları ABD'den İngiltere'ye gelen Prens Harry ve eşinin töreni izlediği belirtildi.

Ülkedeki kutlamalar, yarın Saint Paul Katedrali'ndeki şükran töreni ile devam edecek. Cumartesi günü Buckingham Sarayı önünde Diana Ross, Alicia Keys ve George Ezra konser verecek. Etkinlikte, Prens Charles ve Prens William'ın birer konuşma yapması bekleniyor.

Pazar günü de tüm ülkede sokak partileri düzenlenecek, Londra sokaklarında binlerce gösteri sanatçısının katılacağı geçit törenleri yapılacak.
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