Samanyolu Haber /Gündem / Yakalanan firari Galip Öztürk’ün Batum’daki dairesinde 7,2 kilo kokain ele geçirilmiş /02 Haziran 2022 17:28

Yakalanan firari Galip Öztürk’ün Batum’daki dairesinde 7,2 kilo kokain ele geçirilmiş

Hakkındaki müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandığı gün yurt dışına kaçan Galip Öztürk Gürcistan'da yıllar sonra tutuklandı. Öztürk'ün Batum'daki evinde yapılan aramada 7,2 kilo kokain ele geçirilidiği iddia edildi.

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Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk’ün Batum’daki dairesinde yapılan aramada 7,2 kilo kokain ele geçirildiği öğrenildi. Öztürk’ün, büyük miktarda uyuşturucu bulundurmakla suçlandığı belirtiliyor. Öztürk, 31 Mayıs’ta Batum’da tutuklanmıştı.

Gürcistan basınında yer alan bilgilere göre, Galip Öztürk’ün dairesinde 5 saatlik operasyon ve arama sonucunda 7.2 kg kokain ele geçirildi. Gürcistan Savcılığı, Batum’da bir şirketin kurucusu olan Öztürk’ü, yasadışı satın alma ve çok miktarda uyuşturucu bulundurmakla suçladı. Savcılığın açıklamasında, “G.O’nun Batum’daki dairesinde yapılan arama sonucunda, Gürcistan Maliye Bakanlığı Soruşturma Birimi tarafından vergi kaçakçılığı, sahte belge üretimi ve kullanımı ve kara para aklama iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, 31 Mayıs’ta mahkeme emrine dayanılarak özellikle çok miktarda uyuşturucu madde olan 7.2159 gram kokain ele geçirildi. Emniyet güçleri G.O.’yu aynı gün tutukladı.” denildi.


 

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