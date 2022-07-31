Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere’de grevler yayılıyor /31 Temmuz 2022 14:06

İngiltere’de grevler yayılıyor

Yaşanan ekonomik zorluklar ve artan hayat pahalılığı sonrasında çalışma şartlarının iyileştirmesi talebiyle başlayan grevlerin İngiltere'de yayıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan ve Özden Dinç imzası taşıyan habere göre İngiltere’de grev dalgası büyüyor. RMT sendikasında örgütlü demir yolu işçilerinin ve CWU sendikasında örgütlü Telekom işçilerinin geçen haftaki grevlerini, hafta sonu tren makinistlerinin grevi takip etti.

ASLEF sendikasında örgütlü altı bin tren makinistinin cumartesi günkü grevi London Overground, Greater Anglia, GWR, Hull Trains, LNER, Southeastern ve West Midlands hatlarında tren seferlerini neredeyse bütünüyle durdurdu. Pazar erken saatlerde de bazı hatlarda grevden kaynaklı gecikmeler devam etti.

Merkezi 50 tren istasyonu önünde grev gözcülüğü yapan tren makinistlerine başta RMT olmak üzere UNISON, UNITE ve CWU sendikalarından büyük destek vardı.

Tren makinistlerinin maaşlarına üç yıldır zam yapılmadığını belirten ASLEF’in Genel Sekreteri Mick Whelan bir sonraki grevin 13 Ağustos’ta olacağını söyledi. RMT sendikasında örgütlü demiryolcular da 18 ve 20 Ağustos’ta tekrar greve çıkacak.

GREV DALGASI LİMAN İŞÇİLERİYLE BÜYÜYECEK

Birleşik Krallık'taki tüm konteyner trafiğinin neredeyse yarısına ev sahipliği yapan Felixstowe Limanı’ndaki liman işçileri de greve hazırlanıyor. UNITE (the union) sendikasında örgütlü 1800 liman işçisi, enflasyon oranının altında kalan yüzde 5’lik ücret artışı teklifi karşısında, yapılan oylamada yüzde 92 ile greve çıkma kararı aldı. Sendika iş yeri temsilcileri grev tarihlerini kararlaştırmak için perşembe günü bir araya geldi.

UNITE Genel Sekreteri Sharon Graham işçilerin maaşlarında yapılması gereken artışı rahatlıkla karşılayabilecek son derece zengin Felixstowe limanı işletmecilerinin bunun yerine 100 milyon poundu hissedarlara dağıtmayı seçtiğini söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere’de grevler yayılıyor Sonraki Haber >>

Kime emanet?

Kime emanet?

Silah şirketi kuran Celal Ülgen'den skandal fişleme itirafı: "Hesaptan fişliyorum"

Silah şirketi kuran Celal Ülgen'den skandal fişleme itirafı:

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a videolu cevap

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a videolu cevap
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:24:52