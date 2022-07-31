İngiltere’de grevler yayılıyor

GREV DALGASI LİMAN İŞÇİLERİYLE BÜYÜYECEK





İngiltere’de grev dalgası büyüyor. RMT sendikasında örgütlü demir yolu işçilerinin ve CWU sendikasında örgütlü Telekom işçilerinin geçen haftaki grevlerini, hafta sonu tren makinistlerinin grevi takip etti.ASLEF sendikasında örgütlü altı bin tren makinistinin cumartesi günkü grevi London Overground, Greater Anglia, GWR, Hull Trains, LNER, Southeastern ve West Midlands hatlarında tren seferlerini neredeyse bütünüyle durdurdu. Pazar erken saatlerde de bazı hatlarda grevden kaynaklı gecikmeler devam etti.Merkezi 50 tren istasyonu önünde grev gözcülüğü yapan tren makinistlerine başta RMT olmak üzere UNISON, UNITE ve CWU sendikalarından büyük destek vardı.Tren makinistlerinin maaşlarına üç yıldır zam yapılmadığını belirten ASLEF’in Genel Sekreteri Mick Whelan bir sonraki grevin 13 Ağustos’ta olacağını söyledi. RMT sendikasında örgütlü demiryolcular da 18 ve 20 Ağustos’ta tekrar greve çıkacak.Birleşik Krallık'taki tüm konteyner trafiğinin neredeyse yarısına ev sahipliği yapan Felixstowe Limanı’ndaki liman işçileri de greve hazırlanıyor. UNITE (the union) sendikasında örgütlü 1800 liman işçisi, enflasyon oranının altında kalan yüzde 5’lik ücret artışı teklifi karşısında, yapılan oylamada yüzde 92 ile greve çıkma kararı aldı. Sendika iş yeri temsilcileri grev tarihlerini kararlaştırmak için perşembe günü bir araya geldi.UNITE Genel Sekreteri Sharon Graham işçilerin maaşlarında yapılması gereken artışı rahatlıkla karşılayabilecek son derece zengin Felixstowe limanı işletmecilerinin bunun yerine 100 milyon poundu hissedarlara dağıtmayı seçtiğini söyledi.