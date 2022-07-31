AKP, HDP ve MHP aynı kararı aldı

Son dönemde de sık sık gündeme gelen sağlık çalışanlarına karşı uygulanan şiddet olaylarının görüşülmesi için Meclis, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından olağanüstü toplantıya çağrıldı.





Söz konusu çağrı sonrası Meclis'te bir oturum düzenlenmesi bekleniyor. AKP, MHP ve HDP'nin ise söz konusu bu oturuma katılım sağlamayacağı aktarıldı.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu’nu, Anayasa’nın 93 ve Meclis İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15’te toplantıya çağırmıştı.







Söz konusu oturuma AKP ve MHP'nin, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin CHP tarafından siyasi şov malzemesi yapıldığı gerekçesiyle, HDP'nin ise polise saldıran DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz’in dokunulmazlık doyasının olağanüstü oturum sırasında gündeme getirilme ihtimali nedeniye oturuma katılmayacakları ifade edildi.



Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 16 maddelik bir kanun teklifi hazırlayan CHP, olağanüstü toplantıda konunun ele alınması isteğini dile getirmişti.CHP'nin olağanüstü çağrısına TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yanıt geldi.