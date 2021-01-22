Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere’de karantinaya girene 500 sterlin /22 Ocak 2021 19:41

İngiltere’de karantinaya girene 500 sterlin

İngiltere'de hükümet, Covid-19 salgınının hızını yavaşlatmak için corona testi pozitif çıkan herkese, karantinaya girmelerini teşvik maksadıyla 500 sterlin ödeme yapılmasını gündeme aldı. Sağlık Bakanlığı'nın öneriye ilişkin bazı belgeleri medyaya sızdı.

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Öneri, düşük gelir gruplarındaki hastaların, geçim derdi nedeniyle çalışmak zorunda oldukları ve bu nedenle kendilerini karantinaya almadıkları kaygısına dayanıyor. Halen hükümet tarafından çeşitli gruplara sağlanan mali desteğin bu kişileri kapsamadığı düşünülüyor.

Adını açıklamayan üst düzey bir hükümet yetkilisi, teklifin uzmanlar tarafından hazırlandığını ancak Başbakan Boris Johnson’ın bu konuda henüz bir karar almadığını söyledi.

HAFTALIK MALİYETİ 453 MİLYON STERLİN

Corona testi pozitif çıkan herkese 500 sterlin ödeme yapılması hükümete haftada 453 milyon sterline mal olabilir. Bunun da, mevcut desteklerin ve mali yardımların 12 katı olduğuna dikkat çekiliyor. İngiltere’de Eylül ayında testi pozitif çıkanların kendilerini izole etmeleri yasayla zorunlu hale getirildi.

Esasında halen geliri çok düşük kişilere belediyeler tarafından 500 sterlin yardım yapılıyor ve hükümet yardımı finanse ediyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin yetkilileri ise bu konuda yapılan başvuruların büyük kısmının reddedildiğini söylüyor. Geçen hafta açıklanan verilere göre Ekim-Aralık ayları döneminde bu yardım için 49 bin 877 kişi başvuru yaptı, başvuruların dörtte üçü reddedildi. 
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