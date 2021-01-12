Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere teyakkuza geçti /12 Ocak 2021 19:28

İngiltere teyakkuza geçti

İngiltere Bilim Kurulu danışmanı Prof. Susan Michie, ülkede uygulanan corona virüsü kısıtlamalarının sıkılaştırılması gerektiğini söyledi. Michie, İngiltere'de salgının Mart ayındakinden daha kötü durumda olduğunu belirtti.

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Prof. Susan Michie, “Virüsün bulaşma oranı daha yüksek, Ulusal Sağlık Sefvisi NHS çökme aşamsında, havaların soğuması nedeniyle virüs daha kalıcı ve insanlar kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçiriyor. Tüm bunlar, salgının şimdiki seviyesinden kurtulmak için daha az değil, daha fazla kısıtlama gerektiğini anlamına geliyor” dedi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Michie, mevcut uygulamaların “salgından kurtulmanın daha uzun zaman alacağı, önlenebilir birçok can kaybı olacağı ve ekonominin daha kötü etkileneceği” anlamına geldiğini ifade etti.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, İngiltere’de vaka sayısı 3 milyon 127 bini, can kaybı ise 82 bini aştı.

İngiltere’deki ölüm sayılarında, Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonraki 28 gün içinde yaşamını yitirenler esas alınıyor. Ancak son beş yıllık ortalamalar alındığında, 2020 yılında 91 bin ek ölümlerin olduğu belirtiliyor.

Ülkenin birçok bölgesinde vaka sayıları hızla arttığı için kısıtlamalar bir süre önce genişletilmiş ve okullar kapatılmıştı.

Başta başkent Londra olmak üzere birçok hastanede Covid-19 tedavisi gören hastaların sayısının arttığı ve bazı hastanelerde oksijen sıkıntısının yaşandığı belirtiliyor.
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