Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere Türkiye'ye silah ihracatı izinlerini gözden geçiriyor /15 Ekim 2019 13:57

İngiltere Türkiye'ye silah ihracatı izinlerini gözden geçiriyor

ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye'ye yaptırım kararını açıklamasının ardından, Türkiye'ye silah ambargosu uygulayan Avrupa ülkeleri kervanına Britanya'nın da katılabileceği belirtildi. Financial Times, Britanya hükümetinin Türkiye'ye tüm silah ihracatı izinlerini gözden geçirdiğini yazdı.

SHABER3.COM

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na uluslararası tepkilerin bazısı yaptırım halini alırken, İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times (FT) Britanya hükümetinin Türkiye'ye tüm silah ihracatı izinlerini gözden geçirdiğini duyurdu.

FT, gözden geçirme süreci boyunca Türkiye'ye silah satışları için yeni izinlerin askıya alındığını belirtti. 

Daha önce Çekya, Finladiya, Norveç, İsveç, Hollanda, Fransa ve Almanya'dan Türkiye'ye silah ve mühimmat satışlarının askıya alınması kararı gelmişti.

Ardından Türkiye'ye geçen yıl en çok silah satan ülke konumundaki İtalya silah ambargosu kararına katıldı. İspanya aynı kararı almaya hazırlandığı işaretini vermişti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere Türkiye'ye silah ihracatı izinlerini gözden... Sonraki Haber >>

AKP'li belediye başkanı vatandaşa hakaret etti!

AKP'li belediye başkanı vatandaşa hakaret etti!

Kurtarayım derken öldürdüler!

Kurtarayım derken öldürdüler!

Kaza anları kameralara yansıdı

Kaza anları kameralara yansıdı

Suudi bandosunun çaldığı Rus milli marşı olay oldu

Suudi bandosunun çaldığı Rus milli marşı olay oldu

Sarhoş sürücünün yaptığına bak!

Sarhoş sürücünün yaptığına bak!

Yıldırımın kamyona düşme anı!

Yıldırımın kamyona düşme anı!

A Haber muhabirinin foyası canlı yayında ortaya çıktı

A Haber muhabirinin foyası canlı yayında ortaya çıktı

Üç hafta sonra Bahçeli'den ilk görüntü

Üç hafta sonra Bahçeli'den ilk görüntü

Japonlar Tayfun sonrası farelerle uğraşıyor

Japonlar Tayfun sonrası farelerle uğraşıyor

İspanya Milli Günü'nde paraşütçü direğe çarptı

İspanya Milli Günü'nde paraşütçü direğe çarptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:33:09