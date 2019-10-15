İngiltere Türkiye'ye silah ihracatı izinlerini gözden geçiriyor

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na uluslararası tepkilerin bazısı yaptırım halini alırken, İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times (FT) Britanya hükümetinin Türkiye'ye tüm silah ihracatı izinlerini gözden geçirdiğini duyurdu.







FT, gözden geçirme süreci boyunca Türkiye'ye silah satışları için yeni izinlerin askıya alındığını belirtti.





Daha önce Çekya, Finladiya, Norveç, İsveç, Hollanda, Fransa ve Almanya'dan Türkiye'ye silah ve mühimmat satışlarının askıya alınması kararı gelmişti.





Ardından Türkiye'ye geçen yıl en çok silah satan ülke konumundaki İtalya silah ambargosu kararına katıldı. İspanya aynı kararı almaya hazırlandığı işaretini vermişti.