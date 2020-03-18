İngiltere ve Avusturya'da birer Türk Koronavirüsten hayatını kaybetti

Avusturya’da böbrek ve şeker hastalığı bulunan 28 yaşında genç bir Türk kadın Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.





Euronews Türkçe'nin internet sitesinde yer alan habere göre Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı bulunan Yonca Akyol isimli kadının ölümüne ilişkin Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun yaptığı açıklamada, baba Mustafa Akyol ile görüşerek taziyelerini ilettiğini aktardı ve aileye her türlü desteğin verildiğini kaydetti.





Ceyhun, Türkiye’nin Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı’nın da aileyle temas halinde olduğunu belirterek, cenazenin bugün mümkün olduğunca hızlı şekilde defnedileceği bilgisini paylaştı.





Öte yandan baba Mustafa Akyol, böbrek ve şeker hastalığı bulunan kızına koronavirüs teşhisi konulduğunu ve geçen hafta perşembe gününden bu yana yoğun bakımda tutulduğunu anlattı.





Akyol, hastaneden edindikleri bilgiye göre kızlarının sabah erken saatlerde hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Kızımın annesi ve ablası çok kötü durumdalar, hem kızımızı bu kadar genç yaşta yitirmiş olmak hem de elimizden hiçbir şeyin gelmemesi, kızımızı son bir kez görememiş olmak bizleri perişan etti." dedi.





"Avusturya makamları ile temas halindeyiz"





Hem büyükelçinin hem de başkonsolosun kendisini arayarak olayla yakından ilgilendiğini aktaran Akyol, konsolosluktan yetkililerin Avusturya makamlarıyla temas halinde olduğunu ifade etti.





Türkiye’nin Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı da Avusturyalı yetkililerle görüşerek başta vefat eden ailenin yakınları olmak üzere gerekli testlerin yapılması, psikolojik ve fiziki her türlü desteğin verilmesi için girişimlerde bulunduklarını aktardı.





Avusturya Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısının 1471'e, hayatını kaybedenlerin ise 3'e yükseldiğini açıklamıştı.



