İngiltere'de hükümet krizi:Maliye Bakanı görevden alındı

İngiltere'de, uyguladığı ekonomi politikaları nedeniyle eleştirilen Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng görevden alındı. Kwarteng'in yerine eski Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt getirildi. Başbakan Liz Truss bugün bir basın toplantısı düzenleyecek.

Jeremy Hunt, İngiltere'nin bu yıl dördüncü maliye bakanı olacak.

Hunt, Boris Johnson'ın istifası sonrası iktidardaki Muhafazakar Parti'de liderlik yarışına katılmış ancak daha sonra milletvekillerinden yeterli destek alamamıştı. Hunt, Truss'ın rakibi Rishi Sunak'a destek vermişti.

Kwasi Kwarteng'in 23 Eylül'de açıkladığı, borçlarla fonlanacak 45 milyar dolarlık vergi kesintisi öngören ekonomi paketi piyasalarda kaos yaşanmış, İngiliz Sterlini Amerikan Doları karşısında 1,03'le tarihin en düşük seviyesine gerilemiş ve İngiltere Merkez Bankası piyasalara müdahale etmişti.



Kwarteng, tepkiler üzerine en yüksek gelir grubunun vergi dilimini yüzde 45'ten yüzde 40'a çekmekten vazgeçmişti.





Daha önce Başbakanlık'tan bir kaynak BBC'ye yaptığı açıklamada, Truss'ın, Kwarteng'in "mükemmel bir iş çıkardığını" düşündüğünü söylemişti.





Kwarteng, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, görevi bırakmadığını ve Başbakan Truss tarafından görevden alındığını doğruladı. Kwarteng bir mektup paylaşarak "kenara çekilmesinin istendiğini" söyledi.



