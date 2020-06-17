İngiltere'de kayda girmeyen 12 bin 500 ölü

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi sağlık analizi bölümü Başkanı Nick Strip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşik Krallık genelinde 52 bin ölüme Covid-19 kaydı düşüldüğünü ve bu dönemde ise ölüm sayısının 64 bin 500 arttığını duyurdu. Aynı dönemde hastane ve bakımevindeki Covid-19 nedenli ölüm sayısıysa yaklaşık 42 bin oldu.







Euronews'te yer alan haberde salgın hastalıkları uzmanları, bir salgın sırasında hastalık yüzünden ölümleri tespit etmenin en iyi yolunun söz konusu dönemde o ülkedeki ölüm sayısının son beş yıldaki ortalamadan ne kadar fazla olduğuna bakılması olduğunu düşünüyor. Bu sayede uluslararası karşılaştırma yapmanın da mümkün olduğunu belirtiyorlar.





İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.





