İngiltere'de Kuş gribinde olan gezen tavukları vurdu

Avrupa'da geçtiğimiz aylarda yaşanan kuş gribi salgınının ardından İngiltere'de bu haftadan itibaren gezen tavuk yumurtası satın alınamayacak. Dışarı çıkarılamadığı için serbestçe gezemeyen, 16 haftadan fazla süre iç mekanda tutulan tavukların yumurtaları "ahır yumurtası" olarak etiketlenecek. İngiltere'de şimdiye kadarki en büyük kuş gribi salgını yaşanıyor ve virüsün yayılmaması için önlemler alınıyor. Ülkede üretilen tüm yumurtaların yaklaşık yüzde 55'i gündüzleri açık havadaki meralarda dolaşan "serbest gezen tavuklardan" geliyordu.





Alışveriş yapanları değişiklik hakkında bilgilendirmek için bugünden itibaren süpermarketlerde halk uyarılacak. "Gezen tavuk" etiketi ancak tavuklar tekrar dışarı çıkarılabildiği zaman kullanılacak.





İngiltere Ulusal Çiftçiler Birliği'nden (NFU) Aimee Mahony, "TÜm kanatlı hayvan sahipleri çok zor bir dönemden geçiyor. Önlemler hayati önem taşıyor" dedi.

