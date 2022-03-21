Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere'de Kuş gribinde olan gezen tavukları vurdu /21 Mart 2022 16:57

İngiltere'de Kuş gribinde olan gezen tavukları vurdu

Kuş gribi nedeniyle İngiltere'de gezen tavuk yumurtası satılmayacak

SHABER3.COM

Avrupa'da geçtiğimiz aylarda yaşanan kuş gribi salgınının ardından İngiltere'de bu haftadan itibaren gezen tavuk yumurtası satın alınamayacak. Dışarı çıkarılamadığı için serbestçe gezemeyen, 16 haftadan fazla süre iç mekanda tutulan tavukların yumurtaları "ahır yumurtası" olarak etiketlenecek.  İngiltere'de şimdiye kadarki en büyük kuş gribi salgını yaşanıyor ve virüsün yayılmaması için önlemler alınıyor. Ülkede üretilen tüm yumurtaların yaklaşık yüzde 55'i gündüzleri açık havadaki meralarda dolaşan "serbest gezen tavuklardan" geliyordu.

Alışveriş yapanları değişiklik hakkında bilgilendirmek için bugünden itibaren süpermarketlerde halk uyarılacak. "Gezen tavuk" etiketi ancak tavuklar tekrar dışarı çıkarılabildiği zaman kullanılacak.

İngiltere Ulusal Çiftçiler Birliği'nden (NFU) Aimee Mahony, "TÜm kanatlı hayvan sahipleri çok zor bir dönemden geçiyor. Önlemler hayati önem taşıyor" dedi.
İngiltere'de H5N1 türü kuş gribi vakaları Kasım 2021'de artmaya başlamıştı. Oldukça bulaşıcı olan ve kümes hayvanlarını yok edebilen kuş gribi virüsü ilk olarak Kuzey Yorkshire'da görülmüştü.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) göre insanlar için son derece düşük bir risk teşkil eden bu grip türü, dünyada birkaç kişiye bulaştı ve ölümlere yol açtı.

Salgın sonucu İngiltere'de evcil hayvanı olan ya da bahçesinde yetiştirenler de dahil tüm kuş bakıcılarına, kanatlı hayvanlarını içeride tutma zorunluluğu getirildi.

Kısıtlamalarla birlikte, yumurta yetiştiricilerine gezen tavuk statülerini korumak için 16 haftalık bir zaman verilmişti ancak bugün bu süre sona erdi. Dolayısıyla artık marketlerde yalnızca çiftlik yumurtası bulunacak.

Ancak İngiliz Perakende Konsorsiyumu, dükkanların ve süpermarketlerin "İngiliz çiftçileri desteklemeye devam edeceğini" açıkladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere'de Kuş gribinde olan gezen tavukları vurdu Sonraki Haber >>

Halepçe Katliamına karşı Hocaefendi’nin tavrı

Halepçe Katliamına karşı Hocaefendi’nin tavrı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Sağlık Çalışanları eylemde

Sağlık Çalışanları eylemde

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ben yoruldum hayat

Ben yoruldum hayat

Ayhan Çarkın itiraf etti

Ayhan Çarkın itiraf etti

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Halk yine ayçiçek yağı sırasında
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:39:59