İngiltere'de salgın için uyarı seviyesi düşürüldü

İngiltere'de hükümet koronavirüs uyarı seviyesini 4'ten 3'e düşürdü.





Üçüncü aşamada virüsün "genel dolaşımda olduğu" varsayılıyor ve kısıtlamaların "kademeli olarak gevşetilmesi" öngörülüyor.





Bir önceki aşamada virüsün bulaşma riski "yüksek" görülüyor ve bulaşmanın katlanarak arttığı düşünülüyordu.





BBC Türkçe'de yer alan habere göre virüsün bulaşma katsayısı olan R değerinin ise 0,7 ile 0,9 arasında seyrettiği açıklanırken Sağlık Bakanı Matt Hancock, uyarı seviyesindeki düşüşün "ülke açısından büyük bir an" olduğunu ve hükümetin planlarının işe yaradığını gösterdiğini ifade etti.





Virüsün oluşturduğu tehdit seviyesinin düşürülmesi kararı, Biyogüvenlik Merkezi ve Birleşik Krallığı oluşturan İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda baş sağlık danışmanlarının tavsiyesi üzerine alındı.





Danışmanların yaptığı ortak açıklamada, "vaka sayısında istikrarlı bir düşüş olduğu" belirtildi. Ancak bunun "salgının sona erdiği anlamına gelmediği" ve vaka sayılarında "bölgesel artışların görülebileceği" uyarısı yapıldı.





5 kademeli uyarı sistemi





Koronavirüs uyarı sisteminde toplam beş kademe bulunuyor.





Risk açısından 5 en yüksek dereceyi, 1 ise Covid-19 hastalığının artık ülkede kalmadığını gösteriyor.





Riskin hangi seviyede olduğunun belirlenmesinde iki etken rol oynuyor:





- Koronavirüsün ne kadar hızlı yayıldığını gösteren Covid-19 bulaşma katsayısı (R)





- Belirli bir andaki toplam teyitli vaka sayısı





İngiltere'de koronavirüs vaka sayısı 300 bini, can kaybı ise 42 bini aşmış bulunuyor.