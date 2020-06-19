Salgın sonrası statları açan ilk ülke olacak

Polonya, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle liglerine ertelenmesinin ardından bugünden itibaren futbol taraftarlarının stadyumlara girişine izin veren ilk ülke olacak.





Ülkede, stadyum kapasitesinin dörtte biri kadar bilet satılacak ve aynı evde yaşayanlar hariç, tüm taraftarların arasında en az dört koltuk boşluk bırakılacak. Futbolseverler, koltuklarına gidip gelirken maske takmak zorunda olacak ve ellerini temizleyebilmeleri için dezenfektan dağıtılacak.





Stadlara sadece ev sahipi takımın taraftarları girebilecek ve biletlerin internetten satın alınması gerekiyor.





Polonya'da, çok sayıda Batı Avrupa ülkesine kıyasla daha az sayıda Koronavirüs vakası ve ölümü görüldü. Ancak bazı salgın hastalık uzmanları, hükümetin bu kararını "gereksiz risk almak" olarak tanımladı ve eleştirdi.