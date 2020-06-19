Spor Toto Süper Lig'de lider değişti

Süper Lig'de 28. haftanın açılışında Medipol Başakşehir geriye düştüğü mücadelede MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.





Süper Lig'in 28. haftasında küme düşme hattını ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen karşılaşmada MKE Ankaragücü, sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Eryaman Stadı'nda oynanan kritik mücadeleyi Medipol Başakşehir geriden gelerek 2-1 kazandı.





MKE Ankaragücü 12. dakikada Rodrigues'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip bu golle ilk yarıyı önde tamamladı.





İkinci yarıya etkili başlayan Medipol Başakşehir, Danijel Aleksic'in 59. dakikada attığı golle skora dengeyi getirdi: 1-1. Mücadelede son sözü 73. dakikada Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca söyledi. Boşnak oyuncu attığı golle takımına kritik bir 3 puan getirdi.





Edin Visca, bu sezon 10 gol ve 12 asistlik bir performansa ulaştı ve Süper Lig’de çift haneli gol ve asist istatistiği yakalayan ilk oyuncu oldu.





Medipol Başakşehir'de sarı kart görerek cezalı duruma düşen Martin Skrtel gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Ankaragücü'nde ise Kitsiou ve Lukasik, gördükleri sarı kartlarla gelecek Trabzonspor maçı öncesi cezalı duruma düştüler.





Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 59'a çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yerleşti. Pandemi arasının ardından üst üste 2. maçından da galibiyet çıkaramayan Ankaragücü ise 24 puanla kümede kalma savaşında yara aldı.





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