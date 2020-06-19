Samanyolu Haber /Spor / Spor Toto Süper Lig'de lider değişti /19 Haziran 2020 23:44

Spor Toto Süper Lig'de lider değişti

Haftaya Trabzonspor'un lideriğinde girilen Spor Toto Süper Lig'de lider değişti. Ligin 28. haftasının açılış maçında Ankaragücü'nü 2-1 yenen Medipol Başakşehir maç fazlasıyla ligin yeni lideri oldu.

SHABER3.COM

Süper Lig'de 28. haftanın açılışında Medipol Başakşehir geriye düştüğü mücadelede MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Süper Lig'in 28. haftasında küme düşme hattını ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen karşılaşmada MKE Ankaragücü, sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Eryaman Stadı'nda oynanan kritik mücadeleyi Medipol Başakşehir geriden gelerek 2-1 kazandı.

MKE Ankaragücü 12. dakikada Rodrigues'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip bu golle ilk yarıyı önde tamamladı.

İkinci yarıya etkili başlayan Medipol Başakşehir, Danijel Aleksic'in 59. dakikada attığı golle skora dengeyi getirdi: 1-1. Mücadelede son sözü 73. dakikada Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca söyledi. Boşnak oyuncu attığı golle takımına kritik bir 3 puan getirdi.

Edin Visca, bu sezon 10 gol ve 12 asistlik bir performansa ulaştı ve Süper Lig’de çift haneli gol ve asist istatistiği yakalayan ilk oyuncu oldu.

Medipol Başakşehir'de sarı kart görerek cezalı duruma düşen Martin Skrtel gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Ankaragücü'nde ise Kitsiou ve Lukasik, gördükleri sarı kartlarla gelecek Trabzonspor maçı öncesi cezalı duruma düştüler.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 59'a çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yerleşti. Pandemi arasının ardından üst üste 2. maçından da galibiyet çıkaramayan Ankaragücü ise 24 puanla kümede kalma savaşında yara aldı.

PUAN DURUMU

???????
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Spor Toto Süper Lig'de lider değişti Sonraki Haber >>

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

"Askeri okul sınavına giren 400 kişiye virüs bulaştı, ne yaptığınızın farkında mısınız?"

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlattı... Gözyaşlarını tutamadı

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlattı... Gözyaşlarını tutamadı

Türkiye protestosu sırasında Başbakan kaza yaptı

Türkiye protestosu sırasında Başbakan kaza yaptı

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi

Korkutan açıklama!

Korkutan açıklama!

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap

Rus Devlet medyası: Yayınlanan Pençe Harekatı görüntüleri montaj

Rus Devlet medyası: Yayınlanan Pençe Harekatı görüntüleri montaj
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:46:49