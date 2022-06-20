İngiltere'de son 30 yılın en büyük grevi

İngiltere Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık Sendikası’nda (RMT) örgütlü yaklaşık 40 bin demiryolu işçisi 21, 23 ve 25 Haziran tarihlerinde greve çıkıyor. Grevin ilk gününde Londra metrosu çalışanı 10 bin işçi de grevde olacak.RMT sendikasının konuyla ilgili basın açıklamasında, (kamu tarafından işletilen tren raylarının bakımından sorumlu) Network Rail, Tren İşletme şirketleri (TOC) ve Londra Metrosu (TLF-Tube) ile üst düzey görüşmeler yürütüldüğü ancak müzakerelerde bir çözüme ulaşılamadığı ifade edildi. Açıklamada bu ihtilafın Muhafazakar Parti hükümetinin ulaştırma bütçesinden 4 milyar sterlin kesinti yapma kararından kaynaklandığı vurgulandı.RMT, hükümetin ulaşımda kemer sıkma politikasının sonucunda işveren şirketlerin, binlerce işçinin işten çıkarılmasının yanı sıra maaşların dondurulması, sosyal haklarda kesinti yapılması ve çalışma sürelerinin uzatılması yönünde kararlar aldıklarını belirtti.RMT Genel Sekreteri Mick Lynch geçtiğimiz hafta grevlerle ilgili olarak Ulaştırma Bakanı Grant Shapps ve Hazine Bakanı Rishi Sunak ile yüz yüze görüşme çağrısında bulunmuştu. Ulaştırma Bakanlığı’ndan bir sözcü ise, müzakerelerin sendikalar ile işverenler arasında yapılması gerektiği ve hükümetin görüşmelerde yer alamayacağını söylemişti. Görüşme taleplerini geri çeviren Bakan Shapps da RMT’yi müzakereleri çıkmaza sokmakla suçlayarak “Grevle milyonlarca masum insanı cezalandıracaklar” şeklinde bir açıklama yapmıştı.Öte yandan İskoçya Ulaştırma Bakanı Jenny Gilruth ise grev nedeniyle Boris Johnson hükümetini suçlamış ve kesintiler nedeniyle yapılacak işten çıkarmaların demiryolu kazalarını daha olası hale getireceği ve “trenlerin raydan çıkmasına” yol açacağını söylemişti.