Ukrayna Parlamentosu tarafından 'Tarihi karar' olarak duyuruldu

Türkiye'de büyük tartışmalara neden olan ve geçtiğimiz dönemde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırılması sağlanan İstanbul Sözleşmesi olarak anılan ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin Ukrayna Parlamentosu'nda kabul edildiği aktarıldı.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Ukrayna Parlamentosu, bugün İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ni onayladı. Ukrayna Parlamentosu, bugün İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ni onayladı.

Parlamentonun sosyal medya hesabından sözleşmenin kabul edilmesine ilişkin şu paylaşım yapıldı:Tarihi karar! Ukrayna Verkhovna Rada’sı, Avrupa Konseyi'nin Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Sözleşmesi'ni onayladı.