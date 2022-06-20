Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna Parlamentosu tarafından 'Tarihi karar' olarak duyuruldu /20 Haziran 2022 23:57

Ukrayna Parlamentosu tarafından 'Tarihi karar' olarak duyuruldu

Türkiye'de daha önce çıkma kararı aldığı İstanbul Sözleşmesi olarak anılan ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin Ukrayna Parlamentosu'nda kabul edildiği aktarıldı.

SHABER3.COM

Türkiye'de büyük tartışmalara neden olan ve geçtiğimiz dönemde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırılması sağlanan İstanbul Sözleşmesi olarak anılan ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin Ukrayna Parlamentosu'nda kabul edildiği aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Ukrayna Parlamentosu, bugün İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ni onayladı.

Parlamentonun sosyal medya hesabından sözleşmenin kabul edilmesine ilişkin şu paylaşım yapıldı:

Tarihi karar! Ukrayna Verkhovna Rada’sı, Avrupa Konseyi'nin Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Sözleşmesi'ni onayladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ukrayna Parlamentosu tarafından 'Tarihi karar' olarak duyuruldu Sonraki Haber >>

Güldür Güldür'de çekilen bölüm yayımlanana kadar mazota 5 lira zam geldi

Güldür Güldür'de çekilen bölüm yayımlanana kadar mazota 5 lira zam geldi

BeyazTV'de 'cin çıkarma' seansı, sunucu gülmemek için kendini zor tuttu

BeyazTV'de 'cin çıkarma' seansı, sunucu gülmemek için kendini zor tuttu

Polisten Mustafa Yeneroğlu'na tehdit

Polisten Mustafa Yeneroğlu'na tehdit

Cevheri Güven, SADAT'tan daha büyük olan tehlikeyi açıkladı

Cevheri Güven, SADAT'tan daha büyük olan tehlikeyi açıkladı

İşte IFLC Türkçe şarkı yarışması birincisi

İşte IFLC Türkçe şarkı yarışması birincisi

ABD Başkanı Joe Biden bisikletten düştü

ABD Başkanı Joe Biden bisikletten düştü

Akaryakıt zamları vatandaşı çileden çıkardı

Akaryakıt zamları vatandaşı çileden çıkardı

Hindistan'da polisler gözaltındaki Müslümanları dövdü

Hindistan'da polisler gözaltındaki Müslümanları dövdü

Demirtaş tişörtü giyen çocuk ve hamile annesi gözaltına alındı

Demirtaş tişörtü giyen çocuk ve hamile annesi gözaltına alındı

Canlı yayında iktidarı eleştirirken elektrikler gitti

Canlı yayında iktidarı eleştirirken elektrikler gitti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:14:25