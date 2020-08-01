Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'deki normalleşme askıya alındı /01 Ağustos 2020 02:31

İngiltere'deki normalleşme askıya alındı

İngiltere'de kötü seyreden salgın tablosu sonrasında ülkede atılması planlanan normalleşme adımının askıya alındığı belirtildi.

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İngiltere’nin kuzeyinde koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 4 milyon kişi yeniden tecrit altına alınırken, Başbakan Boris Johnson, ülkedeki normalleşme sürecinin askıya alındığını duyurdu.

Dünya genelinde etkisini arttırmaya devam eden koronavirüs salgını nedeni ile birçok ülke kısıtlamaları geri getirmeye başladı. İngiltere’nin kuzeyinde artan vaka sayıları ikinci dalga korkusuna neden olurken, 4 milyon kişi tekrar tecrit altına alındı.

Başbakan Boris Johnson, yaptığı açıklamada normalleşme sürecinin durdurulduğunu duyurdu. Lancashire, Batı Yorkshire ve Greater Manchester bölgelerinde sert tecrit kuralları geri getirildi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, Manchester’da yaşayanlar ile Doğu Lancashire ve Batı Yorkshire’ın bazı bölgelerinde aynı hane halkından olmayan kişilerin kapalı alanlarda buluşmasının yasakladığını duyurdu. Hancock, “Hanelerin bir araya geldiğini ve sosyal mesafe eksikliğinin yükselen koronavirüs vakalarının nedenlerinden biri olduğunu gördük ve ülkeyi güvende tutmak için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Hancock, geçtiğimiz günlerde Avrupa’da ikinci dalganın başladığını söyleyerek, Akdeniz ülkelerinden ve özellikle İspanya’dan gelenlerin kendilerini tecrit etmeleri gerektiğini belirtmişti. Başbakan Johnson, ilk lokal karantina uygulanan Leicester şehrinde vaka sayılarında azalma olsa da ikinci dalga konusunda dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.

İngiltere’de şu ana kadar 303 bin 181 korona virüs vakası tespit edilirken, salgında 46 bin 119 kişi ise hayatını kaybetti.
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