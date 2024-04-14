Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'den İsrail'e destek /14 Nisan 2024 01:01

İngiltere'den İsrail'e destek

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İran'ın İsrail'e hava saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, "Müttefiklerimizle durumu istikrara kavuşturmak ve gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için acilen çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

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İsrail ordusu, dün akşam İran'ın, İHA saldırısı başlattığını, İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin dronları izlediğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İran'ın İsrail'e hava saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, "Müttefiklerimizle durumu istikrara kavuşturmak ve gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için acilen çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Sunak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İran rejiminin İsrail'e yönelik pervasız saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyorum. İran bir kez daha kendi arka bahçesinde kaos tohumları ekmeye niyetli olduğunu göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin, İsrail'in yanı sıra Ürdün ve Irak dahil tüm bölgesel ortakların güvenliğini savunmaya devam edeceğini vurgulayan Sunak, "Müttefiklerimizle durumu istikrara kavuşturmak ve gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için acilen çalışıyoruz. Kimse daha fazla kan dökülmesini istemiyor." ifadelerine yer verdi.
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