İngiltere'den yeni Rusya açıklaması: Ateşkes olsa da...

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya yönelik saldırısı sürerken, İngiltere cephesinden konuyla ilgili yeni bir açıklama geldiği belirtildi.





Savaş ile ilgili ateşkes müzakerelerinin de devam ettiği bir dönemde yapılan açıklamada olası bir ateşkes durumunda da Rusya'ya uygulanan yaptırımların sürmesi gerektiği fikri ifade edildi.







JOHNSON AÇIKLADI







İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası’nda yapılan haftalık Başbakana Sorular Oturumu'nda konuştu.







İktidardaki Muhafazakar Parti Milletvekili Johnny Mercer'in, Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım verilmesi çağrısına karşılık, Başbakan Johnson, Mercer'in ‘kesinlikle haklı’ olduğunu, askeri ve savunma desteğini ikiye katlamaları gerektiğini savundu.







Johnson, "Ayrıca, dünyadaki hiçbir dostumuz ve ortağımız tarafından yaptırımlarda geri adım atılmamasını sağlayacağız. Aslında, Vladimir Putin üzerindeki ekonomik baskıyı artırmamız gerekiyor ve ateşkes olduğu için herhangi bir yaptırımın kaldırılması kesinlikle akıl almaz. Bence bu kesinlikle düşünülemez" ifadelerini kullandı.