İnşaat çöktü!

Türkiye'de konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 44,6 azalarak 50 bin 936'ya geriledi. Satışlar yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle nisanda yüzde 55,5 düşmüştü.





Mayısta ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 artış göstererek 18 bin 483 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 36,3 olarak gerçekleşti.





Diğer konut satışları yüzde 57,9 azalarak 32 bin 453'e geriledi.





Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 yılı mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 54,7 azalarak 16 bin 860'a geriled. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 33,1 oldu.

İkinci el konut satışlarında 34 bin 76 konut el değiştirdi





İkinci el konut satışları yüzde 37,7 azaldı. Mayısta 34 bin 76 ikinci el konut satıldı.





Ocak-mayıs döneminde 434 bin 757 konut satışı gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 azaldı.





YABANCIYA KONUT SATIŞI SERT DÜŞTÜ





Yabancılara yapılan konut satışları mayısta yüzde 78,1 azaldı. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 423 konut satışı ile İstanbul aldı.





İstanbul'u sırasıyla 130 konut satışı ile Antalya, 72 konut satışı ile Ankara, 38 konut satışı ile İzmir ve 29 konut satışı ile Mersin takip etti.





Mayıs ayında İran vatandaşları Türkiye'den 209 konut satın aldı. İran'ı 143 konut ile Irak, 48 konut ile Afganistan, 46 konut ile Çin ve 42 konut ile Azerbaycan takip etti.

