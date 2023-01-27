Samanyolu Haber /Gündem / İnsan hakları kuruluşu “Moskova Helsinki Grubu” kapatıldı /27 Ocak 2023 12:57

İnsan hakları kuruluşu “Moskova Helsinki Grubu” kapatıldı

Moskova Şehir Mahkemesi Rusyan’ın 50 yıllık insan hakları kuruluşu olan Moskova Helsinki Grubu’nun kapatılması yönünde karar verdi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Moskova Şehir Mahkemesi, soğuk savaş döneminde, 1976 yılında Rus muhalifler tarafından kurulan ve desteklenen Moskova Helsinki Grubu'nu tasfiye kararı aldı. 

Moskova Helsinki Grubu'nu temsil eden avukat Henry Reznik TASS'a verdiği demeçte, karara itiraz edeceklerini söyledi.  Reznik, "Adalet Bakanlığı'nın bir yıl önce açtığı davayı onaylayan mahkeme kararı hukuka aykırıdır ve haliyle temyize gideceğiz, mücadeleye devam edeceğiz ve tüm davaları gözden geçireceğiz" dedi.

Rusya'daki en eski insan hakları örgütü olan Moskova Helsinki Grubu'nu 1976'dan beri çalışıyor.  Tasfiye davası Adalet Bakanlığı tarafından geçen yıl sonunda açılmıştı. Karara ulusal ve uluslararası tepkiler gelmeye başladı. 

Avrupa Birliği diplomasi şefi Josep Borrell Twitter’dan yaptığı açıklamada “Kremlin Ukrayna’daki saldırganlığını kendi ülkesinde siyasi baskıya dönüştürüyor, insan hakları savunucularını susturuyor, sivil toplumu ve otoriterliği ve savaşı reddeden sesleri bastırıyor” dedi.

Moskova Helsinki Grubu 1976'da çalışmaya başladı, SSCB'deki ilk insan hakları örgütü özelliği taşımaktadır. Bir grup insan hakları aktivisti tarafından hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer insan hak ve özgürlüklerine uyulması maksatlı, Helsinki Anlaşmalarının uygulanmasını teşvik etmek için oluşturulmuştur.  Örgüt, 1997'den beri Rusya'daki insan hakları seviyesine ilişkin yıllık raporlar yayınlıyor ve 2009'dan beri Avrupa İnsan Hakları Ödülü'nü veriyor.
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