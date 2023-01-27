Samanyolu Haber /Gündem / Scholz’tan holokost açıklaması: Tarihi sorumluluğumuzu hatırlıyoruz /27 Ocak 2023 12:52

Scholz’tan holokost açıklaması: Tarihi sorumluluğumuzu hatırlıyoruz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Nasyonal Sosyalizm döneminde milyonlarca Yahudi'nin öldürülmesindeki tarihi sorumluluğuna işaret etti.

SHABER3.COM


Sosyal Demokrat Partili (SPD) siyasetçi, Twitter’dan “Masumane bir şekilde öldürülen 6 milyon Yahudi’nin çektiği acılar unutulmamıştır, tıpkı hayatta kalanların çektiği acılar gibi. Gelecekte de ‘bir daha asla’ olmamasını sağlamak için Holokost Anma Günü’nde tarihi sorumluluğumuzu hatırlıyoruz” paylaşımında bulundu.

Auschwitz toplama kampında tutulanlar, 27 Ocak 1945’te Kızıl Ordu askerlerince kurtarılmıştı.
Auschwitz, yaklaşık 6 milyon insanın toplama kamplarında öldürüldüğü Yahudi soykırımı için simge niteliği taşıyor.

Sadece Auschwitz kampında yaklaşık 1,1 milyon kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Scholz’tan holokost açıklaması: Tarihi sorumluluğumuzu... Sonraki Haber >>

Siyaseti hareketlendiren paylaşım: 4 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mı açıklanacak?

Siyaseti hareketlendiren paylaşım: 4 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mı açıklanacak?

ABD'deki 'polis şiddeti' protestoları genişliyor

ABD'deki 'polis şiddeti' protestoları genişliyor

Mümtazer Türköne yıllar sonra konuştu

Mümtazer Türköne yıllar sonra konuştu

Erdoğan şarkı söyledi, duyanlar inanamadı; İşte o anlar!

Erdoğan şarkı söyledi, duyanlar inanamadı; İşte o anlar!

Erdoğan valiyi fırçaladı, araya bakan girdi

Erdoğan valiyi fırçaladı, araya bakan girdi

Azerbaycan'ın İran elçiliğine saldırı!

Azerbaycan'ın İran elçiliğine saldırı!

KHK'lı vaiz meslektaşlarına seslendi

KHK'lı vaiz meslektaşlarına seslendi

Behzat Ç.'den Soylu ve Gökçek'e gönderme

Behzat Ç.'den Soylu ve Gökçek'e gönderme

Kimlere bavullarla paralar gitti

Kimlere bavullarla paralar gitti

CHP'de Kılıçdaroğlu'na destek artmış

CHP'de Kılıçdaroğlu'na destek artmış
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:28:24