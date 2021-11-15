İnsan kaçakçısı anlattı: Mülteciler Türkiye'den Belarus'a nasıl kaçırıldı?

Reuters ajansı, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinin arka planında yaşananları mercek altına aldı. Ajansın çok sayıda göçmenle söyleşilere ve belgelere dayandırdığı haberinde, daha iyi bir yaşam için Avrupa Birliği'ne (AB) güvenli yollardan geçmen isteyen göçmenlerin nasıl turist vizesi alarak Minsk'e ve buradan AB sınırlarına seyahat ettiği anlatıldı. Haberdeki Türk Hava Yolları ayrıntısı (THY) ve Ankara'daki bir seyahat acentasından Irak-Türkiye-Belarus seyahatleri düzenleyen bir Iraklının anlatımları dikkat çekti.







ANKARA'DAKİ SEYAHAT ACENTESİ...





Ankara'da yaşayan Iraklı Hüseyin el Asil, göçmenleri turist olarak Belarus'a nasıl soktuğunu anlattı. El Asil, 'müşterileri' için Belaruslu üç ortağından davetiye ayarladığını ve Irak'tan gönderilen pasaportların işlemlerini hallettiğini söyledi. İşlemleri tamamlanmış pasaportların Irak'a geri gönderildiğini söyleyen El Asil, bu kişilerin sonrasında Türkiye üzerinden Minsk'e seyahat edebildiğini anlattı. El Asil, Iraklılardan 2021 öncesinde Belarus'tan çok saha zor vize aldığını da söyledi.





"800 DOLARA UÇAK, 1250 DOLARA VİZE İLE TURİZM OLUR MU?"





Kendisinin en ucuz 'seyahat acentelerinden' bir olduğunu öne süren ve kişi başına 1250 dolar para aldığını belirten El Asil, "Belarus Büyükelçiliği tabii ki bu kişilerin turizm için gitmediğini biliyor. 800 dolara bir uçak bileti ve 1250 dolara vize alınması nasıl bir turizm olur ki? Bu insanların, Avrupa'ya gitmek için geldiklerini biliyorlar" dedi.





"THY UÇUŞLARI İKİYE KATLANDI"





Reuters'ın haberinde, Türkiye ile Belarus arasındaki uçuşların ilkbahardan bu yana giderek arttığı da belirtildi. Flightradar24 verilerine göre, Belarus'un bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Belavia Şubat 2021'de 28 kez, mart ayında da 31 kez İstanbul-Minsk arasında uçuş yaptı. Bu sayı temmuz ayında 65'e yükseldi. THY ise mart ve nisan aylarında aynı rotada 32 sefer yaparken, temmuz ve ağustosta 64 sefer gerçekleştirdi. Habere göre, ekim ayında her iki havayolu Minsk'e toplamda 124 kez uçtu.





"UÇAKLAR TURİST OLMAYAN TURİSTLERİ TAŞIYOR"





Bu yolla Süleymaniye'den Minsk'e seyahat edip Polonya'ya geçince sınırdışı edilen Kamuran Muhammed ise Reuters ile söyleşisinde yaşadıklarını anlattı. Muhammed, geçtiğimiz ay eşi ve üç çocuğuyla birlikte turist vizesi ile Minsk'e gittiklerini, birkaç gün içinde Polonya sınırına ulaştıklarını söyleyerek, "Uçaklar turizm için gitmeyen turistleri taşıyor. Belarus hükümeti bu insanların turisty olmadığını, Polonya sınırına gittiklerini gayet iyi biliyor" dedi. Muhammed, ailesiyle birlikte Polonya'ya geçebildiklerini ama 31 Ekim günü Irak'a sınırdışı edildiklerini söyledi. Reuters, Muhammed'in anlatımlarını belgelerle bağımsız olarak doğrulayamadığı bilgisini de paylaştı.





'BELARUS DEVLETİNE AİT ACENTALAR YARDIM EDİYOR' İDDİASI





Reuters ajansı, haber için farklı Ortadoğu ülkelerinden 30'dan fazla göçmenle kendi evlerinde, Belarus-Polonya sınırında ve Polonya'daki göçmen merkezlerinde görüştüğünü yazdı. Bu kişilerin yaklaşık 20'si, Belarus'a turizm vizesiyle gittiklerini söyledi. Habere göre Polonya'nın Reuters'la paylaştığı belgelerde, yaklaşık 200 Iraklı'nın Belarus'ta devlete ait bir seyahat acentasından avcılık ve başka gerekçelerle vize alabilmek için destek aldığı görülüyor. Polonya ve Litvanyalı yetkililerin Reuters'a sağladığı belgelerdeyse, yine Belarus devletinin sahibi olduğu en az bir seyahat acentasının mayıs ayından bu yana göçmenlerin turist olarak ülkeye girişine yardım ettiğinin görüldüğü belirtiliyor.





"SINIR MUHAFIZLARI KESİCİ ALETLER VERDİ"





Reuters'a konuşan Iraklı göçmenler, Minsk'e ulaşmak için 1250 ila 4 bin dolar arasında harcama yaptıklarını anlattı. Ajansa göre, AB sınırındaki göçmenlere küçük bir grup seyahat acentası, şirketler, insan kaçakçıları ve şoförler yardım ediyor. Sınırın yakınında görüşülen bazı göçmenler ise Belarus sınır muhafızlarının Polonya'ya geçmeleri için kendilerine yardım ettiklerini, sınırı aşmaya çalışanlara göz yumduklarını öne sürdü. İki göçmen ise kendilerine dikenli telleri kesecek aletlerin verildiğini iddia etti. Belarus hükümeti bu yöndeki iddiaları reddetmişti.





Göçmenler, kendileri ve çocukları için daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya girmek istediklerini, deniz yerine kara yolunu daha güvenli gördüklerini ve geçtiğimiz aylarda sosyal medyada, Belarus'a vize alımının kolaylaştığını okuduklarını da anlattı. Haberde, birçok göçmenin sınırın hem Belarus hem Polonya tarafında şiddet gördüğü, sınırı geçemeyen bazılarının ormanlarda saklandığı, bazılarının ise eve dönme kararı alıp ancak rüşvet vererek Minsk'e geri dönebildiği de öne sürüldü.