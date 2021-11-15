Samanyolu Haber /Gündem / Covid-19 izni biten adli mahkumlar cezaevine dönmemek için eylem yaptı /15 Kasım 2021 17:22

Covid-19 izni biten adli mahkumlar cezaevine dönmemek için eylem yaptı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 15 Nisan 2020’de açık cezaevlerinden evlerine gönderilen mahkûmların 19 aylık salgın izni, 30 Kasım’da sona erecek.

SHABER3.COM

Pandemi sürecinde 9’ncu kez izinli sayılan adli hükümlüler, izinlerinin uzatılması için İstanbul’da eylem yaptı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 15 Nisan 2020’de açık cezaevlerinden evlerine gönderilen mahkûmlar ve aileleri,  yeniden cezaevine gitmemek için İstanbul Bakırköy Meydanı’nda bir araya gelerek eylem yaptı.

Türkiye’de, 15 Nisan 2020’de açık cezaevlerindeki mahkûmlar, koronavirüs nedeniyle geçici olarak evlerine gönderilmişti. Pandemi süreci içerisinde 19 aydır serbest olan mahkûmların izni 9 defa uzatıldı.

Adli suçluları 19 aydır eve gönderen ve sürelerini 9 defa uzatan AKP iktidarının, siyasi hükümlüleri kapsam dışı bırakması büyük tepki çekmişti.

UZATILMAMA KARARI ALINDI

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabinede alınan karar ile mahkûmların salgın izninin bir kere daha uzatılmaması kararlaştırıldı. Buna göre 30 Kasım’da sona erecek salgın izni kapsamında, mahkûmlara cezaevlerine dönmeleri için tebligat gönderilecek. Cezaevine dönmeyen mahkûmlar ise firari sayılacak.

YENİDEN YARGILANMA TALEP ETTİLER

Valilik izni ile yapılan eylemde mahkumlar, cezaevine dönmek istemediklerini ifade ederek, yeniden yargılanma talebinde bulundular. Yapılan eylemin ardından mahkumlar, ellerindeki güvercinleri gökyüzüne bıraktılar.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Covid-19 izni biten adli mahkumlar cezaevine dönmemek için... Sonraki Haber >>

Sokak röportajında ortalık karıştı!

Sokak röportajında ortalık karıştı!

İstanbul'da 'iç savaş' gibi mahalle kavgası

İstanbul'da 'iç savaş' gibi mahalle kavgası

Metrobüs out - Trenbüs in

Metrobüs out - Trenbüs in

AKP’li Birinci ‘sosyal soykırımı’ yetersiz gördü: Türkiye’yi ve dünyayı dar edelim!

AKP’li Birinci ‘sosyal soykırımı’ yetersiz gördü: Türkiye’yi ve dünyayı dar edelim!

Zamlardan şikayet eden pazarcı gözaltına alındı

Zamlardan şikayet eden pazarcı gözaltına alındı

Ahmet Kaya’nın Paris’teki mezarına saldırı

Ahmet Kaya’nın Paris’teki mezarına saldırı

Kapatılan Atatürk Havalimanı, kaçakşılık ve uyuşturucunun merkezi mi oldu?

Kapatılan Atatürk Havalimanı, kaçakşılık ve uyuşturucunun merkezi mi oldu?

AKP'li Başkanı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

AKP'li Başkanı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kaç çeşit MİT'çi gazeteci var?

Kaç çeşit MİT'çi gazeteci var?

12 yaşındaki çocuğun bile isyan ettiği bir ülke: Türkiye

12 yaşındaki çocuğun bile isyan ettiği bir ülke: Türkiye
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:37:09