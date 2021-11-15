Covid-19 izni biten adli mahkumlar cezaevine dönmemek için eylem yaptı

Pandemi sürecinde 9’ncu kez izinli sayılan adli hükümlüler, izinlerinin uzatılması için İstanbul’da eylem yaptı.







Koronavirüs pandemisi nedeniyle 15 Nisan 2020’de açık cezaevlerinden evlerine gönderilen mahkûmlar ve aileleri, yeniden cezaevine gitmemek için İstanbul Bakırköy Meydanı’nda bir araya gelerek eylem yaptı.





Türkiye’de, 15 Nisan 2020’de açık cezaevlerindeki mahkûmlar, koronavirüs nedeniyle geçici olarak evlerine gönderilmişti. Pandemi süreci içerisinde 19 aydır serbest olan mahkûmların izni 9 defa uzatıldı.







Adli suçluları 19 aydır eve gönderen ve sürelerini 9 defa uzatan AKP iktidarının, siyasi hükümlüleri kapsam dışı bırakması büyük tepki çekmişti.





UZATILMAMA KARARI ALINDI





AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabinede alınan karar ile mahkûmların salgın izninin bir kere daha uzatılmaması kararlaştırıldı. Buna göre 30 Kasım’da sona erecek salgın izni kapsamında, mahkûmlara cezaevlerine dönmeleri için tebligat gönderilecek. Cezaevine dönmeyen mahkûmlar ise firari sayılacak.





YENİDEN YARGILANMA TALEP ETTİLER





Valilik izni ile yapılan eylemde mahkumlar, cezaevine dönmek istemediklerini ifade ederek, yeniden yargılanma talebinde bulundular. Yapılan eylemin ardından mahkumlar, ellerindeki güvercinleri gökyüzüne bıraktılar.