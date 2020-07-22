Samanyolu Haber /Dünya / Instagram yeni özelliğini test ediyor /22 Temmuz 2020 15:01

Instagram yeni özelliğini test ediyor

Son dönemin en popüler sosyal medya platformlarından biri haline gelen Instagram, önemli yeniliklere imza atmaya devam ediyor.

SHABER3.COM

Sosyal medya platformu Instagram, yeni özelliğini test etmeye başladı. CHIP'in haberine göre Instagram, kendi kişisel amaçlarınız için bağış toplamanızı sağlayan yeni işlevini test etmeye başladı.

Yenilik, nisanda tanıtlan kar amacı gütmeyen kuruluşların canlı yayınlarda para toplamasına yarayan işleve bir ek olarak sunuluyor.

Yeni işlev, "kişisel bir amaç için, küçük şirket, arkadaş veya başka bir amaç için" para toplamanıza izin veriyor. İşlev, şu an ABD, İngiltere ve İrlanda'da, Android platformunda deneniyor. 18 yaş ve üzerindekiler, "Profili düzenle" düğmesine, ardından "Bağış ekle" düğmesine dokunarak kişisel bağış kampanyalarını başlatabiliyorlar.

Bağış kampanyaları, başladıktan sonra 30 gün içerisinde sonlanıyor ancak istenirse "bir kereden fazla 30 gün boyunca" uzatılabiliyor. Bağışta bulunanlar, bilgilerini herkesten gizleyebiliyorlar. Ancak bağış toplayan, kimlerin, ne kadar bağışta bulunduğunu görebiliyor.

Instagram, önümüzdeki aylarda işlevi daha geniş bir kitlede test etmeyi planlıyor.

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