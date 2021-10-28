Samanyolu Haber /Teknoloji / Instagram'dan yeni özellik /28 Ekim 2021 19:15

Instagram'dan yeni özellik

Yakın zaman önce, daha uzun hikaye seçeneği üzerinde çalıştığını açıklayan sosyal medya devi Instagram, link paylaşabilme özelliğiyle ilgili takipçi kısıtlamasını kaldırdığını duyurdu. Bundan böyle, tüm kullanıcılar hikaye üzerinden link paylaşabilecek.

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Yakın zaman önce, daha uzun hikaye seçeneği üzerinde çalıştığını açıklayan sosyal medya devi Instagram, bu kez de link paylaşabilme özelliğiyle ilgili takipçi kısıtlamasını kaldırdığını duyurdu. Bundan böyle, tüm kullanıcılar hikaye üzerinden link paylaşabilecek.

Sosyal medya devi Instagram, hikayeler sekmesinden link paylaşabilmek için 10 binden fazla takipçiye sahip olma zorunluluğunu kaldırdı. Buna göre, yeni ‘sticker link’ sayesinde tüm kullanıcılar hikayelerine link ekleyebilecek.

Facebook yetkililerinden Max Eulenstein konuyla ilgili yaptığı açıklamada ‘Eşitlik ve sosyal adalet çerçevesinde yeni ürün tanıtımlarının birçok yönden faydalı olduğunu belirledik. Şimdi ise bu özelliği herkesin erişimine açıyoruz.’ ifadelerinde bulundu.

Bugüne kadar, hikayeye bağlantı eklemenin tek yolu, doğrulanmış hesaba sahip olmak veya 10 bin takipçiye ulaşmaktı. Ancak birçok sosyal medya kullanıcısının konuyla ilgili baskısı üzerine Instagram harekete geçti. Eulenstein, “Topluluğumuzun geri kalanından, önemli olan şeyleri arkadaşları ve aileleriyle de paylaşmak istediklerini duyduk” dedi.

LİNK NASIL EKLENİR?

Instagram hikayelerde bağlantı paylaşmak için üst gezinme çubuğundaki çıkartma aracını seçmeniz yeterli. Buraya paylaşacağınız bağlantıyı eklemek için “Link” kısmına dokunmak ve o bölüme link’in adresini yapıştırınca sosyal medya fenomenine dönüşebilirsiniz. Bu link hikayenizde sizin istediğiniz bir yerde konumlanıyor ve herkes o linke yönlendirilebiliyor.
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