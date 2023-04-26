Samanyolu Haber /Politika / İnteraktif test: Seçimlere ne kadar hazırsınız? /26 Nisan 2023 15:49

İnteraktif test: Seçimlere ne kadar hazırsınız?

CHP Parti okulu hazırladığı 11 soruluk çevrimiçi test ile seçmenlerin seçimlere ne kadar hazır olduğunu ölçüyor.

SHABER3.COM

CHP Parti Okulu, seçmenlerin 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve Meclis seçimlerine ne kadar hazır olduğunu ölçmek ve seçmen haklarını anımsatmak için 11 soruluk bir test hazırladı.

Sosyal medya hesaplarından sandık güvenliğine ilişkin paylaşımlarda bulunan CHP Parti Okulu, hazırladığı çevrimiçi test ile hem seçmenlerin seçimlere ne kadar hazır olduğunu ölçmeyi hem de yurttaşlara seçmen olarak haklarını anımsatmayı hedefliyor.

CHP Parti Okulu, yurt içi ve yurt dışında seçim güvenliğine ilişkin sandık görevlisi ve müşahitlere yönelik eğitimlerine de devam ediyor.

Kendisini test etmek isteyen yurttaşlar, CHP Parti Okulu’nun hazırladığı 11 soruluk teste https://forms.gle/TMvzMrtCppxxiEvv8 adresinden ulaşabilecek.
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