Samanyolu Haber /Gündem / İnterpol, Sarallar'ın liderini Türkiye'ye teslim etti /26 Haziran 2021 19:04

İnterpol, Sarallar'ın liderini Türkiye'ye teslim etti

İstanbul Beşiktaş'ta bir kafede 3 kişinin öldürüldüğü 3 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin aranan Sarallar suç örgütü lideri Zafer Saral, İnterpol tarafından Kuzey Makedonya'nda yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi.

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İstanbul Beşiktaş'ta Nispetiye Caddesi'ndeki bir kafede 19 Temmuz 2016'da düzenlenen silahlı saldırıda Veysel Kadayıfçıoğlu, Tufan Gedik ve Yakup Oral ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı. Saldırının Sarallar grubu tarafından gerçekleştirdiği belirlenmişti. Sarallar örgütünün lideri olduğu belirtilen Zafer Saral, İnterpol tarafından Kuzey Makedonya'da yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi.

Cumhuriyet'in haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan Zafer Saral, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

CİHAN SARAL DA MAKEDONYA'DA YAKALANMIŞTI

Öte yandan polis, grup üyesi 9 kişiyi yakalamış ancak olayın faillerinden Zafer Saral ve Cihan Saral'ın yurtdışına kaçtığı anlaşılmıştı. İstanbul'daki operasyon sürerken polis, Cihan Saral da Mayıs ayında Kuzey Makedonya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Cihan Saral tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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