Samanyolu Haber /Spor / FB'de ikinci Ali Koç dönemi /26 Haziran 2021 18:50

FB'de ikinci Ali Koç dönemi

Fenerbahçe'de yapılan genel kurulda mevcut başkan Ali Koç, tek aday olarak girdiği seçimde 6459 oy alarak ikinci dönem için yetki aldı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tek aday olarak girdiği seçimlerde 6459 oy alarak ikinci kez başkanlığa seçildi.

Fenerbahçe'de bugün yapılan başkanlık seçimine tek aday olarak giren mevcut başkan Ali Koç, kullanılan 6682 oyun 6459'unu alarak ikinci kez başkanlığa seçildi. 2018 yılında göreve gelen 54 yaşındaki Koç, bu görevi üç sene daha yürütecek. 

Sarı-lacivertli kulüpte dün yapılan konuşmaların ardından bugün, oy kullanma işlemlerine geçilmişti. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na dün 2631 taraftar gelirken, katılım bugün altı binin üzerine çıktı.

Oy kullanma işlemi, 10.00 ve 17.00 saatleri arasında yapıldı. Saatlerin 17.00'yi göstermesiyle sandıklar açıldı ve oy sayımı gerçekleştirildi. Bir diğer aday olan Eyüp Yeşilyurt'un imza toplama konusunda yaşadığı sorunlar nedeniyle çekildiği seçimde mevcut başkan Ali Koç, kullanılan 6682 oyun 6459'unu alarak camiadan güvenoyu aldı. Atılan boş ve geçersiz oy sayısı ise 223 oldu.

Ali Koç'tan başka bir adayın olmamasına karşın 6682 oyun kullanıldığı kongre, Fenerbahçe tarihinde en çok oyun kullanıldığı tek adaylı seçim olarak tarihe geçti.

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