CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Kanalı ile ilgili “Söke söke paraları tahkim yoluyla alırlar” sözlerine tepki göstererek, “Bize sökmez Erdoğan. Ben haram yemedim, gemilerim yok, suç örgütleri beni tanımaz, rehin alamaz. Ben benim, sen de sen…” dedi.







AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sazlıdere Köprüsü’nün temel atma töreninde yaptığı konuşmada, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak “Yatırımcıları tehdit ediyorlar. Biz geliyoruz, geldiğimizde bilesiniz ki ödeme yapmayacağız. Bankaları tehdit ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir ya. Devletlerde devamlılık esastır. Bunlar devlet terbiyesi de görmediler. Siz nasıl devlet yönetimine talipsiniz ya. Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Bunları öğren. Bunlar tam manasıyla çaylak. Ödeme yapmazmış, bankalara ödeme yapmazmış” ifadesini kullandı.





Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdoğan’ın bu sözlerine sosyal medya üzerinden cevap verdi. Kılıçdaroğlu, “Erdoğan sonunda neden seçimden kaçtığını söylemişsin, iktidarı kaybedeceğini biliyorsun. Yabancılara da ‘Türkiye’den paranızı söke söke alırsınız’ demişsin. Bize sökmez Erdoğan. Ben haram yemedim, gemilerim yok, suç örgütleri beni tanımaz, rehin alamaz. Ben benim, sen de sen…” dedi.







