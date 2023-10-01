Samanyolu Haber /Teknoloji / iPhone 15 alanların şarj isyanı /01 Ekim 2023 10:47

iPhone 15 alanların şarj isyanı

Tüketicilerden gelen şikayetlere göre bazı powerbank’lar iPhone 15’leri şarj etmiyor. Tam tersi yeni iPhone’lar powerbank’ları şarj ediyor.

SHABER3.COM

iPhone 15 serisindeki en büyük yeniliklerden biri USB-C bağlantısı oldu. Böylece kullanıcılar USB-C’li powerbank’ları, kabloları ve farklı ekipmanları yeni iPhone’larda kullanabiliyor. Ancak Reddit ve MacRumors forumlarındaki kullanıcı şikayetlerine göre iPhone 15‘lere bağlanan bazı powerbank’lar telefonu şarj edeceğine şarj oluyor.

iPhone 15 ailesinde tersine şarj özelliği var. iPhone 15’e başka bir iPhone, Apple Watch veya AirPods bağlandığında telefon bağlanan cihazı şarj etmeye başlıyor. 

Piyasada farklı markaların çok sayıda powerbank modelleri bulunuyor. Bu yüzden sorun yaşanabilecek powerbank’ları listelemek imkansız. Fakat forumlarda yazanlara göre Anker PowerCore Slim 10K PD modelinde tersine şarj problemi oluyor. Anker konuyla ilgili olarak tüketicilere USB-A portunu kullanmasını tavsiye etmiş.

Yeni iPhone’lar powerbank’a USB-A’dan bağlanırsa şarj oluyor. Eğer powerbank’ta böyle bir sorunla karşılaşırsanız USB-A’yı kullanabilirsiniz.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber iPhone 15 alanların şarj isyanı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:02:51