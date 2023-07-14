iPhone telefonlarda artık bataryalar değiştirilebilir olacak

Avrupa Birliği Konseyi, telefon bataryalarının değiştirilebilir olmasını zorunlu kılan yeni yasaları onayladı.





AB Parlamentosu'nun onayının ardından gelen bu karar, kullanıcıların özel aletlere veya bilgiye ihtiyaç duymadan bataryalarını kolaylıkla değiştirmesine olanak sağlayacak.





20 GÜN İÇİNDE YÜRÜRLÜLÜĞE GİRECEK





Bu düzenlemelerin Parlamento ve Konsey tarafından kabul edildikten sonra AB'nin Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı tarihten itibaren 20 gün içerisinde yürürlülüğe gireceği kaydedildi.





2027 YILINA KADAR SÜRE VERİLDİ





AB üyesi ülkelerde satılan tüm telefonların 2027 yılına kadar değiştirilebilir bataryalarının olması gerektiği vurgulandı.





Apple, AB'nin USB-C girişli şarj düzenlemesini kabul etmişti böylelikle şirketin bölgesel düzenlemelere uyum sağlayabileceği aktarıldı.





BOŞ BATARYALAR DOLU İLE DEĞİŞTİRİLEBİLECEK





Değiştirilebilir bataryaların kullanıma sunulması, kullanıcıların boş olan bataryalarını tamamen dolu olanlarla değiştirme imkanı sağlayacak.





Ayrıca bu düzenlemelerin batarya geri dönüşümü ve yeniden kullanımı le döngüsel bir ekonomiyi destekleyip, sürdürülebilirliğe teşvik edeceği vurgulandı.