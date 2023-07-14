BRICS Spor Oyunları Rusya’da

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS, uluslararası ve çok türlü Uluslararası Spor Organizasyonu kararı aldı.





Spor oyunlarının ilki Haziran 2024'te Rusya’nın Tataristan bölgesinde gerçekleşecek.





BRICS koordinasyonuyla gerçekleşecek Uluslararası Spor Organizasyonu, sporun farklı türlerinde ve spor endüstrisinde iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor.





Rusya Spor Bakanı Oleg Matytsin, Oyunların Tataristan-Kazan'daki 12 spor tesisinde düzenlenmesinin planlandığını söyledi. Katılımcı ülkelerin önerileri dikkate alınarak program için ön olarak 22 spor dalı seçildi ancak, henüz hangi dallar olduğu tam olarak kesinleştirilmedi.





Bakan, turnuvanın temel amacının BRICS ülkeleri ile eşitlik çerçevesinde dostluk ve spor bağlarını güçlendirmek olacağını kaydetti.





Aynı zamanda Rus yetkili, BRICS Oyunlarının bir tür alternatif yarışmalar olmadığını ve uluslararası spor takvimini ihlal etmeyeceğini vurguladı.

Ayrıca, BRICS Spor Tüzüğü, dernek alanında sporun gelişmesi için temel ilkeleri belirleyecek. Gelecekte, BRICS ülkelerinin şampiyonalarını ve profesyonel liglerini kurma olasılığı da değerlendiriliyor.