Samanyolu Haber /Gündem / İptal edilen KPSS’nin vatandaşa faturası 75 milyon lira /06 Ağustos 2022 11:08

İptal edilen KPSS’nin vatandaşa faturası 75 milyon lira

ÖSYM tarafından 31 Temmuz’da gerçekleştirilen KPSS’de bazı soruların Yediiklim Yayınevi’nin deneme sorularıyla aynı çıkması üzerine iptal edilen sınavın maliyeti 75 milyon TL olarak hesaplandı.

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Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndaki (KPSS) bazı soruların Yediiklim Yayınları’na ait deneme sınavlarında yer alan bazı sorularla aynı olduğunun anlaşılması üzerine başlayan soruşturma kapsamında sınav iptal edilmişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yeni sınav takvimini açıklarken, iptal edilen sınavın kamuya maliyeti de ortaya çıktı.
 
KPSS’ye bir milyon 400 bin adayın katıldığı belirtilirken, bir sınav merkezi için 3 bin 546 TL bina yöneticilerine ödeniyor. Ülke genelinde 4 bin 600 binada sınav yapıldığı için ödeme tutarı 16 milyon 311 bin 600 TL’ye ulaşıyor.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, uzmanlar, gözetmen ücretlerini 21 milyon TL, soru kitapçığı ve optik okuma maliyetini ise 28 milyon TL olarak hesapladı. ÖSYM’nin sınavının yenileme maliyeti ise toplam 75 milyon TL.

Ayrıca sınavın adaylar için de bir maliyeti bulunuyor. KPSS hazırlık kursları bin 750 TL ile 4 bin TL arasında değişirken, yardım kitaplar da 800 TL civarında bir değere sahip. Habere göre, hakkında soruşturma yürütülen Yediiklim’in hazırlık kitaplarının fiyatları da 300 ila 400 TL arasında değişiyor.
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