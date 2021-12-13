İptal edilen Şampiyonlar Ligi kuraları tekrar çekildi

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU NE ZAMAN OYNANACAK?





UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurasında yaşanan Manchester United olayı hakkında soruşturma başlattı. Yapılan itirazlar neticesinde kura çekiminin tekrarına karar verildi.Manchester United, kurada kendi grubundan çıkan Villarreal’le “yanlışlıkla” eşleşmiş ve ardından karışan kurada United tekrar torbaya atılmıştı.Paris Saint Germain-Real MadridRB Salzburg-FC BayernSporting CP-Manchester CityBenfica-AjaxChelsea-LilleAtletico Madrid-Manchester UnitedVillarreal-JuventusInter-LiverpoolŞampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden takımlar son 16 turundaki ilk maçları 15-16 ve 22-23 Şubat tarihlerinde oynanacak.Rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde tamamlanacak.Çeyrek final ve yarı final kuraları ise 18 Mart'ta çekilecek.