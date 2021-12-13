Samanyolu Haber /Gündem / Dikkat çeken teklif Meclis'e sunuldu /13 Aralık 2021 19:46

Dikkat çeken teklif Meclis'e sunuldu

Stok yapanlara ağır cezalar getiren maddenin de yer aldığı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığı'na sunulduğu belirtildi.

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41 milletvekilinin katılımı ile hazırlanan 8 maddelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Stok yapanlara ağır cezalar getiren kanun teklifine göre LPG piyasasındaki rafinecilerin kapsamı genişletiliyor.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletme Genel Müdürlüğü'ne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşmeler 49 yıla kadar uzatılıyor.

Kanun teklifinde ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine ilişkin düzenleme yer alıyor.
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