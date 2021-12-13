Türkiye'de 171 can kaybı ve 18 bin 796 yeni vaka

"NEDEN"





Türkiye'nin 12 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:



Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.Sağlık Bakanlığı 13 Aralık Covid-19 tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 536 Covid-19 testi yapıldı, 18 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti.Güncel koronavirüs tablosunu sosyal medyadan duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:"FARK NEDİR? Covid-19 salgını ortaya çıktığı aylarda ve bu yılın başlarındaki kadar korkutucu değil. Neden? Sosyal hayatı eski ölçüde tahrip etmiyor. Neden? Çoğu insan hastalığı oldukça hafif geçiriyor. Neden? Bu soruların ilk sıradaki cevabı aşıdır. Eksik aşılarınızı tamamlayın."