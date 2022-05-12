Samanyolu Haber /Dünya / Irak parlamentesunda İsrail'i kızdıracak karar /12 Mayıs 2022 20:23

Irak parlamentesunda İsrail'i kızdıracak karar

Özellikle eski ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi sonunda bazı Arap ülkelerinin israil ile ilişkileri 'normalleştirme' adımları atması dünya kamuoyu tarafından yakından takip edilirken Iran parlamentosunda ise bu adımların tam tersi yönde bir karar alındığı aktarıldı.

SHABER3.COM

Bazı Arap ülkeleri ile İsrail yönetimi arasında son dönemde yaşanan ilişkileri 'normalleştirme' hamleleri sürerken, Irak parlamentosunda ise bu durumun tam tersi yönde bir adım atıldığı belirtildi.

Irak parlamentosunda onaylanan yasa tasarısında İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi suç sayılırken, İsrail ile ilişki kurmak isteyen herhangi bir partiye caydırıcı yaptırımlar getilmesi gündemde.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Irak parlamentosu, İsrail'e yönelik bir diplomatik adım atarak, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesini 'suç' sayan yasa tasarısını onayladı.

Irak Parlamentosu Enformasyon Ofisi, "İsrail ile normalleşmeyi ve herhangi bir ilişkinin kurulmasını yasaklayan yasa taslağının Hukuk Komisyonu tarafından sunulan ilk incelemesinin tamamlandığını" bildiren bir bildiri yayınladı.

Irak parlamentosundan yapılan açıklamada, yasanın İsrail ile ilişki kurmak isteyen herhangi bir partiye caydırıcı yaptırımlar getireceği de yer aldı.

Yasanın amacının, ülkenin milli ve dini kimliğini korumak ve İsrail ile ilişki kurmaya çalışanları engellemek olduğu belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Irak parlamentesunda İsrail'i kızdıracak karar Sonraki Haber >>

Yolcu dolusu uçak pistte alev aldı: Kaçış anı kameralara yansıdı

Yolcu dolusu uçak pistte alev aldı: Kaçış anı kameralara yansıdı

Liderlerin yürüyüşlerini taklit eden komedyen gündem oldu

Liderlerin yürüyüşlerini taklit eden komedyen gündem oldu

Muhaliflere tehdit: 'Herkes akıllı olsun, Reis’in 10 milyon askeri var'

Muhaliflere tehdit: 'Herkes akıllı olsun, Reis’in 10 milyon askeri var'

Zelenski Kiev sokaklarında video çekti

Zelenski Kiev sokaklarında video çekti

Saadetli Milletvekilinin faiz konuşması gündem oldu

Saadetli Milletvekilinin faiz konuşması gündem oldu

İsrail askerleri, El Cezire'nin kadın muhabirini öldürdü

İsrail askerleri, El Cezire'nin kadın muhabirini öldürdü

Sri Lanka fena karıştı

Sri Lanka fena karıştı

Show TV Nebati skecini yayınlayacak: 'Sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz'

Show TV Nebati skecini yayınlayacak: 'Sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz'

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:43:21