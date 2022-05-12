Irak parlamentesunda İsrail'i kızdıracak karar

Bazı Arap ülkeleri ile İsrail yönetimi arasında son dönemde yaşanan ilişkileri 'normalleştirme' hamleleri sürerken, Irak parlamentosunda ise bu durumun tam tersi yönde bir adım atıldığı belirtildi.





Irak parlamentosunda onaylanan yasa tasarısında İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi suç sayılırken, İsrail ile ilişki kurmak isteyen herhangi bir partiye caydırıcı yaptırımlar getilmesi gündemde.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Irak parlamentosu, İsrail'e yönelik bir diplomatik adım atarak, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesini 'suç' sayan yasa tasarısını onayladı. Irak parlamentosu, İsrail'e yönelik bir diplomatik adım atarak, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesini 'suç' sayan yasa tasarısını onayladı.

Irak Parlamentosu Enformasyon Ofisi, "İsrail ile normalleşmeyi ve herhangi bir ilişkinin kurulmasını yasaklayan yasa taslağının Hukuk Komisyonu tarafından sunulan ilk incelemesinin tamamlandığını" bildiren bir bildiri yayınladı.Irak parlamentosundan yapılan açıklamada, yasanın İsrail ile ilişki kurmak isteyen herhangi bir partiye caydırıcı yaptırımlar getireceği de yer aldı.Yasanın amacının, ülkenin milli ve dini kimliğini korumak ve İsrail ile ilişki kurmaya çalışanları engellemek olduğu belirtildi.