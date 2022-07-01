Irak'ın kuzeyinde iki korucu şehit oldu

Bölücü terör örgütü PKK unsurlarına karşı Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında Güvenlik Korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'nın şehit olduğu ifade edildi.
Hakkari Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden de duyurulan konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Güvenlik Korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'ya Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.
Milletimizin başı sağ olsun.
Milletimizin başı sağ olsun.