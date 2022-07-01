Samanyolu Haber /Gündem / Irak'ın kuzeyinde iki korucu şehit oldu /01 Temmuz 2022 20:35

Irak'ın kuzeyinde iki korucu şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında Güvenlik Korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'nın şehit olduğu ifade edildi.

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Bölücü terör örgütü PKK unsurlarına karşı Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında Güvenlik Korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'nın şehit olduğu ifade edildi.

Hakkari Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden de duyurulan konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Güvenlik Korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'ya Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Milletimizin başı sağ olsun.


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