Irak'ın kuzeyinde iki korucu şehit oldu

Bölücü terör örgütü PKK unsurlarına karşı Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında Güvenlik Korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'nın şehit olduğu ifade edildi.





Hakkari Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden de duyurulan konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:







Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Güvenlik Korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'ya Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.



Milletimizin başı sağ olsun.









