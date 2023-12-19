Irak'ta 10 yıl aradan sonra bölgesel seçimler yapıldı

Seçimler, 2003 yılında Saddam Hüseyin'in devrilmesinden sonra Amerika tarafından oluşturulan genç Irak demokrasisi açısından bir sınav olarak değerlendiriliyor. Irak'ta 2025 yılında yapılması planlanan meclis seçimiyse son dönemde İran'a yakın grupların nüfuz kaydettiği Irak'ta güç dengelerini belirleyecek.



Sandıklar, 12 saat süren oy verme işleminden sonra Irak yerel saatiyle akşam 18.00'de kapandı. Seçimler sırasında güvenliği tehdit edici büyük bir gelişme yaşanmadığı ve sandık başına gitme oranının düşük olduğu bildirildi.



Irak'ta ülkenin dev petrol zenginliğinden fayda sağladığını hissetmeyen çoğu genç nüfus arasında seçimlere ilginin azaldığı gözleniyor. Dünyada en çok yolsuzluk yapılan ülkeler arasında görülen Irak'ta petrolden elde edilen gelirin çoğunun yanlış yönlendirildiği ya da çalındığı düşünülüyor.



Siyasetçiler, Bağdat'ın en iyi otellerinden birinde oy kullandıktan sonra seçmenleri oy kullanmaya çağırarak sandık başına gitme oranını arttırmaya çalıştı.



Pazartesi günkü bölgesel seçimler için 16 milyondan fazla Iraklı seçmen kayıt yaptırmıştı. Bu sayı, 2021 meclis seçimlerindeki kayıtlı seçmen sayısına kıyasla daha düşük. Yetkililer 22 milyon seçmenin kayıt yaptırma yeterliliği olduğunu söyledi. 2021 meclis seçimlerinde sandık başına gitme oranı, yeterlilik sahibi seçmenler arasında yüzde 41'di.



Irak'ta son yerel seçimler 2013 yılında yapılmıştı. O dönemdeki seçimler, Irak'ta geniş toprak parçalarını ele geçiren IŞİD militanlarına karşı verilen savaş nedeniyle ertelenmişti.



Irak'taki Hizbullah Tugayları örgütü üyeleri.