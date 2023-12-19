Alman ekonomisi yılı resesyon ile kapatacak

İnşaat ve sanayi sektöründeki durgunluğun etkisi





Tedarik Zinciri Yasası maliyeti artırdı

Merkez Bankası, raporunda Almanya'da 2023 yılının başında yürürlüğe giren Tedarik Zinciri Yasası'nın şirketler üzerindeki etkilerine ilişkin anketin sonuçlarına da yer verdi. Yasa, 3 binden fazla çalışanı olan Alman şirketlerini tedarik zincirlerindeki insan hakları ihlalleri, çevreye verilen zarardan da sorumlu hale getiriyor. 1 Ocak 2024'ten itibaren yasa binden fazla çalışanı olan şirketleri de kapsayacak.