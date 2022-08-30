Irak'ta gerilim tırmanıyor: En az 20 ölü

Irak’ta aylardır süren siyasi gerginlik çatışmaya dönüştü. Irak’ta Ekim 2021’de yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından, Bağdat’ta Sadr yanlıları ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Şu ana kadar en az 20 kişinin öldüğü bildirildi.







Çatışmaların yaşandığı yerlerden biri ise başkent Bağdat’da “güvenli bölge” olarak bilinen “Yeşil Bölge” oldu. Yeşil Bölge’de bazı yabancılar da sokak çatışmalarının ortasında kaldı. Hollanda Büyükelçiliği çalışanları Almanya’nın diplomatik temsilciliğine taşındı. Yeşil Bölge’nin yanı sıra Basra, Necef, Nasıriye ve Hille şehirlerinde de çatışmalar çıktı.





Irak’ın etkili siyasetçilerinden es-Sadr dün siyaseti tamamen bıraktığını ve siyasi bürosunu kapattığını duyurmuş, bunun üzerine destekçileri Başkanlık Sarayı’nı basmıştı. Es-Sadr’ın destekçileri Temmuz ayından bu yana bir süredir Meclis’in feshi için oturma eylemi yapıyordu.





Siyaseti bırakma kararını, reform taleplerine diğer Şii liderlerce kulak asılmamasına tepki olarak aldığını belirten Sadr, daha sonra yaptığı açıklamada, yaşanan olaylarda taraflarca silah kullanılmasını protesto etmek için, ülkede şiddet durana dek açlık grevine gittiğini duyurdu. Irak’ın geçici başbakanı ve es-Sadr’ın müttefiki Mustafa el-Kadhimi, çatışmaların ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan etti.





Irak Yüksek Federal Mahkemesi bugün Meclis’in feshedilip edilmeyeceğiyle ilgili kararını vermek için toplanacak.





Türkiye, Bağdat’ta Sadr yanlılarıyla güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarla ilgili olarak tüm taraflara “itidal” çağrısında bulundu. Ayrıca Türk vatandaşları için seyahat uyarısı yapıldı. Çatışmalarla ilgili BM ve ABD’den de açıklamalar geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözcüsü, olaylardan endişe duyduğunu ve “durumu yatıştırmak için acil adımlar atılması” çağrısında bulundu. İslam İş Birliği Teşkilatı ve Beyaz Saray’dan da sükunet çağrıları yapıldı.





SADR ERKEN SEÇİM İSTİYOR

Ülkede bir ay önce de Sadr destekçilerinin parlamento binasını basmasıyla olaylar tırmanmıştı. Sadr hareketi, geçen yıl Ekim ayında düzenlenen genel seçimlerde Meclis’te en fazla sandalyeyi elde eden grup olmasına rağmen hükümeti kuracak çoğunluğu sağlayamamıştı. Haziran ayında diğer Şii gruplarla müzakereyi reddeden Sadr’ın çağrısı üzerine Sadr grubuna bağlı tüm milletvekilleri istifa etmiş, Sadr’ın Başbakan adayı Muhammed Cafer es-Sadr da adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Irak siyasetinde ABD ve İran etkisine karşı çıkarak ülkede büyük destek toplayan Sadr, erken seçime gidilmesini ve meclisin lağvedilmesini talep ediyordu.