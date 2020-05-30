Samanyolu Haber /Dünya / Irak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi /30 Mayıs 2020 19:55

Irak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak hükümeti, korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında 1 hafta sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi.Irak’ta, korona virüsü (Covid-19) vaka sayısındaki artış nedeniyle 1 hafta süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Irak hükümetine bağlı kurulan kriz masası üyesi Ömer Vaili, Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığında toplanan ilgili komitenin, ülke genelinde yarından itibaren 7 gün sürecek sokağa çıkma yasağı kararı aldığını açıkladı.

Vaili, yurt dışındaki Irak vatandaşlarının getirilmesi için planlanan uçuşların da 1 haftalığına durdurulduğunu aktardı.

Irak’ta bayram öncesi 17.00-05.00 saatlerinde, bayram haftası boyunca ise tam sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Son günlerde özellikle başkent Bağdat’ta vaka sayısında artış yaşanıyor. Irak’ta bugüne kadar 5 bin 873 kişi virüse yakalandı ve 185 kişi öldü. 

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