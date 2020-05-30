Irak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak hükümetine bağlı kurulan kriz masası üyesi Ömer Vaili, Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığında toplanan ilgili komitenin, ülke genelinde yarından itibaren 7 gün sürecek sokağa çıkma yasağı kararı aldığını açıkladı.





Vaili, yurt dışındaki Irak vatandaşlarının getirilmesi için planlanan uçuşların da 1 haftalığına durdurulduğunu aktardı.





Irak’ta bayram öncesi 17.00-05.00 saatlerinde, bayram haftası boyunca ise tam sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Son günlerde özellikle başkent Bağdat’ta vaka sayısında artış yaşanıyor. Irak’ta bugüne kadar 5 bin 873 kişi virüse yakalandı ve 185 kişi öldü.



